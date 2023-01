Avancronica WTA Beijing: Tenismena momentului, in cel mai tare meci al zilei

Turneul WTA de la Beijing programeaza marti cateva meciuri spectaculoase, cu toate ca niciuna dintre primele 4 tenismene ale lumii nu se mai afla in competitie.

Capul de afis al zilei il reprezinta intalnirea dintre castigatoarea turneului de la Wuhan, Venus Williams, si sarboaica Ana Ivanovici.

Cele doua foste lidere ale clasamentului WTA se intalnesc de la ora 14:30, ora Romaniei, in ultimul meci al zilei, in turul al doilea al turneului. Miza este una foarte mare, jucatoarea eliminata urmand sa piarda aproape orice sansa de a se califica la Turneul Campioanelor.

In varsta de 35 de ani, Venus Williams se afla pe val, reusind cea mai spectaculoasa urcare in ultimul clasament WTA, de 10 pozitii, pana pe locul 14. Americanca a castigat turneul de la Wuhan, in finala cu Garbine Muguruza, care a abandonat la scorul de 6-3, 3-0 pentru Venus.

De partea cealalta, Ana Ivanovici, 28 de ani, are o perioada foarte slaba, coborand nu mai putin de 6 pozitii in ultimul clasament WTA, pana pe locul 15, cea mai importanta cadere a unei tenismene din primele 30 ale lumii. In varsta de 28 de ani, sarboaica nu a mai castigat un turneu de mai bine de un an.

Ads

In turul precedent, Ivanovici a trecut usor de numarul 116 mondial, Casey DellAcqua, scor 6-4, 6-0, in timp ce Venus a fost calificata direct pentru aceasta runda a competitiei, in urma parcursului obositor de la Wuhan.

Aceasta este cea de-a 11-a intalnire directa programata intre cele doua. Sase meciuri au fost castigate de Venus, doua de Ana, iar fiecare dintre ele s-a retras cate o data in meciurile directe. Inainte de ultima intalnire, din luna august, de la Cincinnati, Venus Williams a fost cea care s-a retras.

Castigatoarea dintre cele doua o va intalni in optimile de finala pe rusoaica Svetlana Kuznetova, locul 33 WTA, care a trecut in turul precedent de americanca Sloane Stephens, in trei seturi.

F.N.

Ads