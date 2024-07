Venus Williams a disputat meciul cu numarul 1.000 din cariera, in Fed Cup

Foto: Facebook / Fed Cup by BNP Paribas

Tenismena din Statele Unite Venus Williams a disputat sambata seara in FedCup meciul cu numarul 1000 din cariera, o performanta extraordinara, o cariera care a inceput in mod oficial in anul de gratie 1994.

Partida a avut loc sambata in fata Olandei, cand Venus a intalnit-o pe Arantxa Rus, castigand fara drept de apel cu 6-1, 6-4.

La 38 de ani, sora mai mare a familiei Williams a bifat a 776-a victorie la simplu din cariera, una care a inceput la doar 14 ani, la turneul de la Oakland, California, in 1994.

In vitrina sa au intrat 7 trofee de Mare Slem si 49 de titluri WTA, fiind in trecut si lider mondial WTA timp de 11 saptamani.

In acest moment, SUA conduce Olanda cu scorul de 2-0, in primul tur al Grupei Mondiale I din FedCup.

Serena Williams este si ea in lotul SUA la acest meci cu Olanda, dar ea este programata sa evolueze doar la meciul de dublu, alaturi de sora sa Venus.

