Venus Williams, mesaj de solidaritate impotriva rasismului: Trebuie sa castigam!

. Cand am luptat si am castigat premii egale, toata lumea s-a implicat, barbati si femei, de toate culorile, din toate rasele. Si am castigat. Atunci cand grupurile majoritare stau tacute, cand stau pe scaunul neincrederii, ele inchid ochii in mod involuntar la opresiunea grupurilor marginalizate. Cei cu putere si privilegii sunt de fapt mai usoar de auzit. Ei trebuie sa exercite in mod continuu acel privilegiu! TREBUIE sa castigam! Nu putem lasa sa persiste rasismul sistematic. Trebuie sa ne iubim unii pe altii, sa ne ajutam unii pe altii, asculam unii pe altii, crede unii in altii, chiar daca nu intelegem sau nu vom fi niciodata in situatia aproapelui. Continuati sa vorbiti. Vorbiti azi, maine, luna viitoare, anul viitor fiecare si in fiecare zi, pana cand totul va fi egal pentru afro-americani. Sunt atat de fericita, atat de usurata, ca afro-american, sa fiu ascultat in sfarsit. Ma rog pentru cei care si-au pierdut viata si pentru familiile lor, astfel incat America sa se poata trezi si sa actioneze", a afirmat sora Serenei Williams.



Venus a postat acest mesaj cu o zi inainte ca George Floyd, un afro-american ucis, la 25 mai, de un politist alb la Minneapolis, sa fie inmormantat la Houston, orasul sau natal.



"Sunt profund intristata de faptul ca a fost nevoie de mai multe acte de brutalitate politieneasca pentru a-i face pe oameni sa constientizeze dureros rasismul care inca mai abunda in America. Nu ar fi trebuit. Asta doar zgarie suprafata fetei hidoase a rasismului din America. Ia-ti un moment sa-ti imaginezi acest lucru: Daca brutalitatea politiei poate exista si este tolerata atatia ani la aceasta scara, imagineaza-ti celelalte acte subtile de rasism care patrund in tara noastra: La serviciu. In sistemul de justitie. In sistemul de sanatate. In sistemul de invatamant... A vorbi despre rasism in trecut era nepopular. Era respins. Nimeni nu te credea. Pana nu ai simtit asta, ca afro-american, este imposibil sa intelegi provocarile cu care te confruntati in tara, in aceasta lume. Cum este sa fii neauzit, considerat ca nebun, prost sau nechibzuit sa crezi ca rasismul exista inca la toate nivelurile. Asta nu mai este de ignorat. Sunt uimita de solidaritatea care a izbucnit in SUA. M-a adus in lacrimi. In trecut, am avut onoarea de a lupta pentru bani egali pentru toate jucatoarele la grand slam-urile die tenis. Pentru a face acest lucru si mai simplu de inteles, la fel cum sexismul nu este doar o < problema a femeilor >, rasismul nu este doar o