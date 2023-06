Revenită în circuitul WTA după o pauză de cinci luni, veterana Venus Williams (42 de ani) a fost eliminată în primul tur al turneului de la Rosmalen (Olanda), competiție desfășurată pe iarbă.

Asistată din tribune de sora Serena, Venus (696 WTA) a fost învinsă de o tenismenă de numai 17 ani, Celine Naef (202 WTA), ambele jucătoare intrând pe tablou cu wild-card.

După un meci de peste două ore, elvețianca Naef s-a impus cu 3-6, 7-6, 6-2, obținând astfel prima sa victorie pe tabloul principal al unui turneu WTA.

Switzerland's Céline Naef was born on June 25th, 2005, during Wimbledon (won by Venus Williams).

