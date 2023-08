Venus Williams, victorie mare la 43 de ani! Ce s-a întâmplat la Cincinnati

Pentru prima oară în ultimii patru ani, Venus Williams a reușit să învingă o jucătoare din Top 20.

La 43 de ani, Venus Williams nu renunță. Americanca a reușit să o învingă pe Veronika Kudermetova, locul 16 WTA, scor 6-3, 7-5. Meciul a avut loc în primul tur al turneului de la Cincinnati.

Venus a revenit în primul set de la 4-1 pentru Kudermetova, iar în setul al doilea ea a remontat un ecart și mai mare. Rusoaica avea 5-1, după care Williams a izbutit o serie de șase jocuri consecutive.

La finalul partidei, ea s-a ținut de glume cu cel care i-a luat interviu.

"Ai putea fi pe un iaht oriunde vrei în lume chiar acum. De unde vine determinarea de a juca?

Venus: "Unde ar fi iahtul?.. Nu mă mai ispiti".

Venus Williams after getting first top 20 win in 4 years

“You could be on a yacht anywhere you want in the world right now. Where does the determination come from?”

Venus: “Where’s the yacht gonna be?.. stop tempting me” 😂

Well done, Queen V. 🥹 pic.twitter.com/SkPl0QFcnt