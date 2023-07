Chinuită de durere, Venus Williams s-a răzbunat pe arbitru la Wimbledon VIDEO

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina, numărul 76 mondial, a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe americanca Venus Williams, fostul lider al clasamentului WTA, care ocupă acum locul 558 mondial, într-o partidă din primul tur al turneului de la Wimbledon.

Williams (43 de ani), care a suferit o accidentare la genunchi în debutul primului set, dar a putut continua meciul, a bifat cu această ocazie a 24-a sa participare la competiţia de Mare Şlem de la All England Club, pe care a câştigat-o de cinci ori în cariera sa.

Chinuită de durere, Venus Williams a făcut la final un gest lipsit de fair-play, refuzând să dea mâna cu arbitrul și clătinându-și capul în semn de negare, nemulțumită de modul în care oficialul a tratat o minge discutabilă, pe linie.

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.

She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4