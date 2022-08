WTA Washington: răsturnare de scor spectaculoasă în meciul veteranei Venus Williams

Veterana Venus Williams (42 ani) a fost învinsă de jucătoarea canadiană Rebecca Marino cu 4-6, 6-1, 6-4, la aproape un an de la precedentul său meci de simplu jucat. Ultima oară când Venus a evoluat la simplu în circuitul profesionist a fost în august anul trecut.

Venus Williams a trecut pe lângă victorie, în condițiile în care a condus în setul decisiv cu 4-1, însă Marino a întors spectaculos soarta partidei.

Venus Williams, care are şapte titluri de Grand Slam în palmares, va juca în următoarele săptămâni la turneele WTA 1.000 de la Toronto şi Cincinnati.

✅ Comeback complete

Down 1-4 in the final set, Rebecca Marino rallies to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4.#CitiOpen pic.twitter.com/gkdeWdFFVu