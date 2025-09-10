Ce băutură consumă Vera Wang ca să arate ca la 30 de ani. Designerul uimește cu silueta ei la 76 de ani

Vera Wang a împlinit 76 de ani FOTO: Instagram/ Vera Wang

Are 75 de ani și pare că a găsit secretul pentru a păstra aspectul tineresc! Deși „tinerețe fără bătrânețe” rămâne un mit, Vera Wang pare să fi descoperit propria rutină anti-îmbătrânire. Designerul de origine asiatică și-a sărbătorit recent aniversarea, iar aspectul său nu trădează deloc vârsta. Secretul ei? Trei obiceiuri simple, dar extrem de eficiente.

Primul pas în rutina sa este protecția solară. Vera Wang evită expunerea directă la soare și folosește zilnic cremă cu factor de protecție, păstrându-și astfel pielea fină și palidă.

Somnul este al doilea pilon al tinereții sale. Creatoarea de rochii de mireasă se asigură că doarme minimum șapte ore pe noapte, considerând odihna un element esențial pentru sănătate și frumusețe.

Al treilea obicei ar putea surprinde pe mulți: Vera Wang își permite, în fiecare seară, în jurul orei 19:00, un pahar de vodcă, susținând că astfel reușește să elimine stresul acumulat pe parcursul zilei.

Chiar dacă nu frecventează sălile de fitness, Vera își menține tonusul prin exerciții ușoare cu greutăți mici și prin activități în aer liber, precum tenis, ciclism sau golf, pe care le practică cu plăcere.

Ce mănâncă Vera Wang

Alimentația ei este variată și echilibrată. Designerul nu sare niciodată peste mese și preferă preparate sănătoase, de la sushi cu orez integral și legume, la broccoli cu pui sau salată de anghinare. Totuși, își permite și mici răsfățuri, precum bomboane, cereale sau chipsuri.

Vera Wang a mărturisit și că are o slăbiciune pentru McDonald’s și nu evită să consume fast food destul de des. În plus, burgerii și cartofii prăjiți nu sunt singurele răsfățuri culinare pe care le apreciază: stilista este și fan Dunkin’ Donuts.

„Mănânc McDonald’s, absolut. Îl comand în fiecare zi, cam două săptămâni mănânc, apoi îl schimb. (…) Îmi place gogoașa umplută cu cremă și acoperită cu zahăr. Este ca o gogoașă cu jeleu, dar are cremă în interior, cremă de vanilie. Îmi place și cea roz.”, a declarat designerul de modă pentru Page Six Style la Gala DKMS de la New York în urmă cu aproximativ un an.

