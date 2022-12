Tenismanul spaniol Fernando Verdasco (39 de ani), fost număr 7 mondial, a fost suspendat două luni pentru dopaj, deoarece a uitat să prelungească autorizaţia de uz terapeutic (AUT), a anunţat, miercuri, agenţia de Tenis pentru Integritate (ITIA).

Urme ale stimulentului sistemului nervos central metilfenidat au fost găsite în urina lui Verdasco la un turneu Challengers Tour de la Rio de Janeiro, în februarie 2022.

ITIA a acceptat însă explicaţiile jucătorului conform cărora acesta avea autorizație pentru acest produs, întrucât suderă de ADHD, dar că „a uitat să o reînnoiască când a expirat”. De la analiza pozitivă, Verdasco şi-a reînnoit şi obţinut cererea de AUT, ITIA a considerat că „nu a încercat să trişeze” şi a redus suspendarea jucătorului de la doi ani la două luni, care a acceptat.

Nick Kyrgios a reacționat când a citit știrea legată de Verdasco. Australianul a lăsat de înțeles că dopingul nu e o practică străină de acest sport: "Nu pot să spun că mă surprinde!"

Americanul Reilly Opelka a fost cel mai vehement. El consideră medicamentul Adderall, utilizat pentru a trata ADHD (Tulburarea de hiperactivitate si deficit de atentie), este o formă legală de dopaj! "Scuze, dar n-am niciun fel de empatie pentru cei care iau Aderrall"

One of the biggest issues in tennis.. why are guys taking adderall for the first time in their life as adults? Legal doping https://t.co/EOWcqa6p6E

Pam Shriver: "Sunt curioasă câți jucători au cerut o autorizație pentru uz terapeutic pentru ADHD"

Through grape vines of pro tennis, I hear that many players are on ADHD meds to help sharpen focus and concentration in a manner that brings up integrity questions. Are ADHD meds the meldonium for the brain? Wonder how many current players have asked for a TUE for ADHD recently? pic.twitter.com/6HiDN0pzMG