Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a afirmat că a primit două e-mailuri de la Odesa în care autorităţile din oraşul din Ucraina cereau ajutoare, în special militare, precizând că le-a redirecţionat către ministrul Apărării, Vasile Dîncu, şi către premierul Nicolae Ciucă. Edilul a precizat că s-au solicitat veste antiglonţ şi căşti.

Vergil Chiţac a declarat, luni, la începutul şedinţei Consiliului Local, că la sfârşitul acestei săptămâni a activat Comisia de Apărare pentru a fi luate măsurile în cazul în care acest conflict din Ucraina ar ajunge şi în România.

"În weekendul acesta am activat Comisia de Apărare, al cărei preşedinte este domnul viceprimar Rusu, şi sigur că ne luăm măsurile interne în cazul puţin probabil că acest conflict poate escalada şi veni spre noi, dar, în primul rând, ne-a interesat partea de ajutor pe care o putem acorda Ucrainei.

Am fost sesizaţi, eu personal am fost sesizat prin intermediul domnului viceprimar cu două e-mailuri pe care le-am primit de la Odesa, oraş înfrăţit, care cereau ajutoare şi militare, în special militare. Am redirecţionat e-mailurile astea către ministrul Apărării şi primul-ministru care le-au recepţionat şi mi-au şi răspuns că au în vedere şi în următoare tranşă de ajutor se vor ocupa de materiale, în principal e vorba de materiale militare, veste antiglonţ şi căşti. Şi vorbim de Odesa”, a afirmat Vergil Chiţac.

El a precizat că la Pavilionul Expoziţional din Constanţa a fost amenajat un punct de colectare de ajutoare pentru Ucraina.

"La Pavilionul Expoziţional sortăm din bunurile de strictă necesitate care pot fi livrate către oamenii care sunt în nevoi şi în special pentru cei care vin pe relaţia Tulcea – Isaccea, cei care sunt mai aproape de noi”, a explicat primarul Constanţei.

De altfel, luni dimineaţa, un transport încărcat cu hrană, îmbrăcăminte groasă, pături şi apă a plecat din Constanţa către persoanele care au nevoie de aceste ajutoare.

