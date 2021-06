500 de milioane de euro pentru firma unui apropiat al echipei lui Citu

Concret, PNRR prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica si tehnica a hidrogenului. Potrivit documentului publicat de catre Guvern, ambele proiecte vor fi derulate cu compania romaneasca privata GSP Power, detinuta de catre magnatul Gabriel Comanescu. Cele doua proiecte au impreuna o valoare de 585 de milioane de euro, adica mai bine de o treime din suma totala alocata pentru Energie.Seful GSP Power, Gabriel Comanescu, este unul dintre apropiatii primarului din Constanta, Vergil Chitac.Desi la nivel de filiala PNL Constanta era de partea lui Ludovic Orban in lupta de la Congres, liderul filialei, Vergil Chitac, si-a declarat sustinerea pentru Florin Citu. In momentul in care premierul si-a anuntat candidatura la sefia PNL, Chitac statea chiar in spatele premierului.Intrebat despre acest aspect, ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea a declarat in prezentarea PNRR ca nu stie despre ce este vorba si a aruncat responsabilitatea catre ministerul Energiei."N-am cum sa va spun pentru ca nu stiu, e un proiect facut de ministerul Energiei. Vorbim de doua proiecte inovatoare. Am facut analiza, am semnalat faptul ca aceasta interventie va trebui notificata la Comisia Europeana. Colegii de la ministerul Energiei vor trebui sa explice tehnic de ce acea companie poate face acea interventie. N-am cum sa va raspund pentru ca nu stiu", a afirmat Ghinea.Ministrul Energiei Virgil Popescu este, la randul lui, unul din sustinatorii lui Florin Citu in alegerile pentru sefia PNL.