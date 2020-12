Primaria Constanta nu va investi in luminitele de sarbatori, primarul considerand ca, intr-un an pandemic, "e indecent sa fie risipiti banii"

Vergil Chitac a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata online, ca anul trecut luminitele de sarbatori au costat municipalitatea peste un milion de euro."In Strasbourg nu mai sunt luminite, in Viena nu mai sunt luminite si targuri de Craciun. Luminitele de anul trecut au costat, daca nu ma insel, vreo 6 milioane de lei. Peste un milion de euro. Am considerat ca e indecent intr-un an in care ne-am confruntat cu pandemia asta si intr-un an in care a trebuit sa indreptam multi bani catre spitalul municipal, mult mai multi, incomparabil cu anii trecuti, sa risipim banii", a afirmat primarul Constantei.El a mentionat ca anumite zone din oras vor fi impodobite de sarbatori de mai multe societati comerciale."Pe de alta parte, nu o fi asa feereic cum v-ati obisnuit dumneavoastra, dar ele exista si exista prin contributia unor societati comerciale, a unor oameni care fac bussiness in Constanta. Eu cred ca toti cei care fac bussines in Constanta, ca in orice alt oras, si ca in toata lumea asta, au o responsabilitate sociala pentru ca banii ii castiga aici si o parte din banii astia, in anumite momente, trebuie intorsi catre comunitate si de lucrul asta s-a ocupat viceprimarul Rusu, care a luat legatura cu ei, au stabilit zone din oras unde se implica fiecare, inclusiv RAJA, si a iesit ceea ce vedeti. Nu cred ca putem spune ca in oras nu exista semnele luminoase ale apropierii sfarsitului de an. Nu stiu daca putem vorbi de sarbatori in situatia asta trista, dar marcam momentul de sfarsit de an. Asta a fost ratiunea", a mai declarat Vergil Chitac.In anii trecuti municipalitatea impodobea cu luminite si ornamente luminoase cea mai mare parte a Constantei.CITESTE SI: Orban, nemultumit ca trebuie alocati bani de indemnizatii catre primarii: Nu putem accepta ca de fiecare data, pe final de an, Guvernul sa dea sume din echilibrare