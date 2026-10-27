ApiFirme.dev: datele fiscale ale clienților tăi, într-un singur loc

Aplicația îți permite să faci verificarea situației fiscale și financiare a oricărei firme direct din aplicațiile tale — ERP, CRM sau proprii asistenții AI.

Cu ApiFirme.dev ai acces la date oficiale despre firmele din România, printr-un singur API sau printr-un conector MCP pentru Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral Vibe (fostul Le Chat), și Copilot.

Cunoașterea clienților

Verificarea situației fiscale și financiare a clienților este o măsură de prevenție care te poate scuti de facturi problematice și complicații costisitoare.

În anumite situații, lipsa de atenție poate duce chiar la pierderi financiare sau greu de recuperat.

Când începi o relație comercială cu un client sau când îi emiți o factură — chiar dacă ați mai lucrat împreună — este important să știi situația firmei în acel moment.

Este înregistrată în scopuri de TVA?

S-au schimbat datele firmei?

Cum stă financiar: profit, pierdere și alte informații relevante.

Mai este firma activă?

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Informațiile acestea sunt esențiale pentru decizii comerciale informate.

În mod tradițional, pentru a le obține, trebuie să verifici mai multe surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finanțelor, și alte registre relevante.

Sau poți centraliza verificările printr-un singur serviciu: ApiFirme.dev.

Date oficiale, integrate în fluxurile tale de lucru

ApiFirme.dev reunește informații din registre oficiale și le pune la dispoziția aplicațiilor tale printr-un singur API.

Iar dacă lucrezi cu asistenți AI, le poți da acces la aceleași date prin intermediul unui conector MCP.

Platforma acoperă un volum amplu de date despre mediul de afaceri din România:

3,8 milioane de persoane juridice

14,4 milioane de situații financiare anuale

Aproximativ 1.000 de firme noi în fiecare săptămână

Sute de mii de firme reverificate la ANAF în fiecare săptămână

Actualizări periodice și surse transparente

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Datele furnizate provin din registre și servicii publice oficiale: ONRC, ANAF, Ministerul Finanțelor.

Informațiile sunt actualizate periodic, în funcție de sursă — de la zilnic pentru anumite date fiscale și cursul BNR, până la actualizările periodice ale registrelor și situațiilor financiare. Fiecare răspuns API include câmpul sources, care indică proveniența datelor și când au fost furnizate prima și ultima oară.

Situațiile financiare provin de la Ministerul Finanțelor și includ indicatori precum veniturile, cheltuielile, profitul, activele și datoriile. Verificăm coerența cifrelor înainte de preluare, iar informațiile disponibile prin serviciul public ANAF completează situațiile financiare care nu apar în seturile publicate de minister.

Obligațiile fiscale reflectă vectorul fiscal publicat de Ministerul Finanțelor: tipurile de impozite și contribuții la care era înregistrată firma la data publicării listei. Aceste informații sunt însoțite de data de referință, astfel încât să poți distinge situația fiscală raportată atunci de eventualele modificări ulterioare.

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Firmele nou-înregistrate sunt disponibile, de regulă, chiar în aceeași zi. Poți urmări aparițiile noi în mod automat, folosind cursorul de continuare (next_cursor). Lista poate include atât persoane juridice, cât și persoane fizice care desfășoară activități economice, în funcție de filtrele alese.

Integrare prin API: datele despre firme, direct în aplicația ta

Dacă dezvolți aplicații sau lucrezi cu sisteme ERP, poți integra datele despre firmele din România printr-un API REST, cu răspunsuri în format JSON și autentificare printr-o cheie transmisă în antetul cererii.

Un singur apel API oferă acces la informațiile esențiale: denumire, sediu, formă juridică, stare, cod CAEN, activități autorizate, statut TVA, TVA la încasare și înregistrarea în sistemul RO e-Factura.

Dacă ai nevoie să verifici mai multe firme simultan, cererile de tip batch permit interogarea a până la 100 de firme.

Iată câteva exemple:

Verificarea clienților înainte de facturare — endpoint-ul invoice-check reunește într-o singură cerere informații relevante pentru facturare: existența firmei, statutul TVA, inactivitatea fiscală și înregistrarea în RO e-Factura. Dacă datele despre TVA sunt mai vechi de o zi, serviciul interoghează din nou ANAF.

— endpoint-ul invoice-check reunește într-o singură cerere informații relevante pentru facturare: existența firmei, statutul TVA, inactivitatea fiscală și înregistrarea în RO e-Factura. Dacă datele despre TVA sunt mai vechi de o zi, serviciul interoghează din nou ANAF. Onboarding mai rapid, fără introducerea manuală a datelor — completează automat formularele din aplicația ta pe baza CUI-ului firmei. Validarea CUI este gratuită și nu necesită cont.

— completează automat formularele din aplicația ta pe baza CUI-ului firmei. Validarea CUI este gratuită și nu necesită cont. O bază de clienți actualizată — urmărește modificările importante, precum radierile, schimbările de statut TVA, actualizările adresei, denumirii sau codului CAEN. Astfel, poți identifica mai ușor schimbările care îți afectează activitatea.

— urmărește modificările importante, precum radierile, schimbările de statut TVA, actualizările adresei, denumirii sau codului CAEN. Astfel, poți identifica mai ușor schimbările care îți afectează activitatea. Oportunități noi de business — identifică firmele nou-înregistrate și filtrează rezultatele după cod CAEN și județ. Poți descoperi potențiali clienți chiar din primele săptămâni de activitate.

— identifică firmele nou-înregistrate și filtrează rezultatele după cod CAEN și județ. Poți descoperi potențiali clienți chiar din primele săptămâni de activitate. Decizii de plată mai bine informate — consultă datele din situațiile financiare anuale, inclusiv activele, datoriile și cifra de afaceri, înainte de a acorda termene de plată. Ai la dispoziție și cursul valutar BNR.

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Integrare prin MCP: accesează datele folosind asistentul AI preferat

Nu trebuie să fii programator pentru a beneficia de datele oferite de ApiFirme.dev. Prin protocolul MCP, poți conecta serviciul la asistenți AI precum Claude, ChatGPT, Mistral Vibe sau Perplexity și poți solicita informații despre firme folosind limbaj natural.

Spre exemplu:

„Ce regim de TVA are CUI 13548146?”

„Ce cifră de afaceri a avut clientul meu în 2024?”

„Ce firme noi din domeniul publicității s-au înregistrat luna aceasta în București?”

În funcție de integrare, poți consulta și sursa sau data informațiilor.

Dacă folosești Claude și ai acces la configurarea MCP prin linia de comandă, poți adăuga integrarea cu o singură comandă:

claude mcp add --transport http apifirme https://api.apifirme.dev/mcp

ApiFirme.dev furnizează date despre firme către factureaza.ro, o aplicație de facturare utilizată de peste 67.500 de firme din România.

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„Am dezvoltat ApiFirme.dev în primul rând ca pe un instrument de business intelligence, care să înțelegem mai bine dinamica antreprenoriatului din România. Ne-am dorit să identificăm mai bine tendințele din mediul de afaceri: ce coduri CAEN sunt în creștere și care pierd teren, ce forme juridice preferă antreprenorii la început de drum — SRL sau PFA — și dacă, în 2026, românii sunt mai dispuși să pornească afaceri noi sau adoptă o atitudine mai prudentă.

În același timp, serviciul are un beneficiu practic: ne ajută să prevenim erorile de facturare și să reducem timpul pierdut cu remedierea problemelor legate de facturile respinse în sistemul RO e-Factura.

Folosim deja serviciul în activitatea noastră de zi cu zi și vedem un potențial important dincolo de procesele administrative. Pentru companiile B2B, datele despre firme pot deveni un instrument valoros de dezvoltare a afacerii, de la identificarea unor potențiali clienți și a oportunităților de piață până la construirea unor strategii mai eficiente de abordare a acestora.” - Andreas Philippi, Reprezentant Cubus Arts, dezvoltatorul ApiFirme.dev

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Abonamente disponibile

Poți începe gratuit, cu până la 100 de cereri pe lună. Apoi poți trece la Starter (35 lei + TVA/lună), Plus (69 lei + TVA/lună) sau Pro (179 lei + TVA/lună), în funcție de volumul de utilizare și funcționalitățile de care ai nevoie.

Toate planurile includ acces la date despre firme, situații financiare și cursul BNR, iar planurile Plus și Pro oferă suplimentar webhooks și acces la informații despre firmele nou-înregistrate din ultimele 30 de zile.

Testează ApiFirme.dev

Poți explora serviciul și testa integrarea în câțiva pași simpli:

Dacă ești developer, creează-ți un cont, testează un CUI în consolă și consultă documentația API.

creează-ți un cont, testează un CUI în consolă și consultă documentația API. Dacă vrei să folosești un asistent AI, configurează conexiunea MCP și începe să adresezi întrebări despre firmele cu care lucrezi.

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