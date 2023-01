Rusoaicele cad pe capete la Australian Open. Favorita din Top 10 WTA, eliminată de o jucătoare venită din calificări

Tenismena Veronika Kudermetova din Rusia (locul 9 WTA) a fost eliminată joi în turul secund de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

După Daria Kasatkina, cap de serie 8, și Liudmila Samsonova, cap de serie 18, Kudermetova e a treia jucătoare din Rusia cotată printre favorite care părăsește prematur competiția.

Kudermetova a fost învinsă de o tenismenă venită din calificări, Katie Volynets (113 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-2.

That's a BIG upset 😯

Qualifier Katie Volynets, No. 113 in the WTA rankings, takes out No. 9 seed Kudermetova 6-4 2-6 6-2!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/OnIcIstI8s