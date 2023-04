Conflict aprins între Verstappen și Russell după cursa sprint din Azerbaidjan: "Cretinule! Data viitoare o să-ți fac la fel" VIDEO

Sergio Perez (Red Bull Racing) a câştigat, sâmbătă, prima cursă sprint a sezonului de Formula 1, în cadrul Marelui Premiu al Azerbaidjanului, la Baku.

Pe locul doi s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), iar pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull Racing). Poziţiile 4-8 au fost ocupate de George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) şi Lance Stroll (Aston Martin).

Câştigătorul cursei a obţinut opt puncte. Au primit puncte primii opt clasaţi, începând de la opt puncte până la unul.

Celelalte curse sprint ale sezonului de F1 vor avea loc în Austria (30 iunie – 2 iulie), Belgia (28-30 iulie), Qataar (6-8 octombrie), SUA (20-22 octombrie) şi Brazilia (3-5 noiembrie).

În Azerbaidjan, duminică va avea loc cursa principală a weekendului, a cărei grilă de start a fost stabilită vineri.

În primul tur al cursei sprint, Russell l-a împins pe Verstappen în parapet și a trecut în fața olandezului. Mai târziu, Max și-a recuperat poziția a treia.

La finalul sprintului, Verstappen l-a abordat pe Russell, iar britanicul s-a apărat: "N-am avut aderență". "Nimeni n-a avut aderență. Trebuia să îmi lași puțin spațiu. Data viitoare o să-ți fac la fel", i-a replicat Verstappen, nervos, iar britanicul a plecat rapid. "Cretinule", a murmurat Verstappen printre dinți.

George: "I had no grip."

Verstappen: "Mate, we all have no grip. We all need to give a little bit of space."

George: "I know, I know."

Verstappen: "But expect it next time the same, you know. Dickhead."

