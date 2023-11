Manevra care l-a ajutat pe Max Verstappen să câștige cursa sprint de la Sao Paolo

Pilotul olandez Max Verstappen a câştigat sâmbătă ultima cursă de sprint a sezonului în Formula 1, impunându-se în Brazilia, la Sao Paulo.

Este cel de-al patrulea succes al pilotului de la Red Bull în cursele sprint din acest sezon, după victoriile repurtate în Austria, Belgia şi Statele Unite. Verstappen s-a impus în faţa lui Lando Norris, care a plecat din pole-position, olandezul reușind să îl depășească pe britanic imediat după start. Verstappen a avut un timp de reacție mai bun și a trecut pe interior de Lando în chiar primul viraj.

Olandezul s-a luptat pentru puţin timp şi cu George Russell, dar nu a avut probleme cu britanicul de la Mercedes.

Acesta a fost depăşit în clasamentul final de Lando Norris (MC Laren) şi Sergio Perez (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe 5, iar Lewis Hamilton (Mercedes) a fost al 7-lea.

Marele Premiu al Braziliei va avea loc duminică de la ora 19.00.

Verstappen (dreapta) a intrat pe interior în primul viraj și l-a depășit pe Lando Norris

LIGHTS OUT FOR THE SAO PAULO SPRINT!

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

Verstappen nabs the lead at Turn 1!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/QlaPEHOJwO