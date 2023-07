Un veteran ucrainean care se întorcea acasă a fost batjocorit de echipajul unui avion al companiei ungare Wizz Air VIDEO

Pe ruta Tel Aviv - Varșovia a companiei Wizz Air, un soldat ucrainean care și-a pierdut piciorul în războiul declanșat de Rusia a fost rugat să părăsească avionul.

Potrivit relatărilor din presă, bărbatul care zbura acasă în Ucraina, nu a putut să stea pe scaunul său din cauza protezei. El a atenționat echipajul cu privire la problema sa, dar aceștia au decis că cea mai bună cale de ieșire din situație ar fi să-l scoată pe eroul de război din avion.

Wizz Air și-a cerut ulterior scuze, dar a numit acțiunea echipajului „o decizie necesară”. „

”Dacă există vreun indiciu că starea de sănătate a unui pasager l-ar putea pune în pericol în timpul zborului, suntem obligați să refuzăm îmbarcarea”, spune compania, menționând că un pasager cu probleme de sănătate ar trebui să zboare în compania unei persoane care îi poate oferi asistență calificată.

Martorii oculari au fost șocați de comportamentul echipajului. Potrivit acestora, militarul ucrainean a fost nevoit să stea în colț o oră și jumătate, fără să i se ofere măcar un scaun, echipajul a fost acuzat de inadecvare și de comunicare foarte proastă.

