Coaliția nu i-a iertat pe veteranii de război și foștii deținuți politici. Vor plăti în continuare CASS. Bolojan a respins propunerea PSD SURSE

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:45
Foștii deținuți politici și veteranii de război vor plăti CASS de 10%, a decis Coaliția de guvernare. Eliminarea propusă de PSD nu a fost acceptată de premierul Ilie Bolojan.

Surse politice susțin că exista o înțelegere în Coaliție pentru această eliminare, însă premierul „s-a răzgândit”. Veteranii, persecutații politici, victimele holocaustului nu vor plăti, însă, impozit pe proprietate, scrie antena3.ro.

„O trecuse și Nazare (Ministrul Finanțelor - n.r.) în proiect, dar premierul a decis să o elimine. A spus că nu mai umblă la măsurile din Pachetul 1”, au declarat sursele citate, pentru Antena 3 CNN.

PSD a susținut în ședința Coaliției că suma strânsă din contribuția CASS plătită de veteranii de război și foștii deținuți politici este mică, iar măsura chiar nu se justifică.

Au fost respinse, de asemenea, luni, în ședința Coaliției, și alte amendamente depuse de PSD. Printre acestea se numără:

- mamele cu venituri sub 3.000 lei, în concediul pentru creșterea copilului să fie scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri. Plata CASS s-ar aplica doar pentru venituri ce depășesc pragul de 3.000 lei.

- mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ să primească bursă lunară de 700 lei pe perioada în care sunt la școală.

Un amendament al social-democraților a fost acceptat în Coaliție. Este vorba despre reintroducerea impozitului de 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.

