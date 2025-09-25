O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 12:49
O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
Veveriță Foto: Pixabay

O veveriță agresivă a produs panică într-un cartier din California, SUA, după ce a atacat mai mulți oameni.

În urma unei „întâlniri” cu rozătoarea, două femei au ajuns la camera de gardă, cu răni la picioare și pe brațe, transmit Associated Press și postul local ABC7 News.

Joan Heblack spune că mergea liniștită prin zona Lucas Valley din San Rafael, când veverița a apărut și i s-a agățat de picior.

„S-a prins de mine, îmi zbura coada pe lângă față. Am început să țip: „Dați-o jos de pe mine!”. Nu voiam nici să o ating”, a declarat femeia pentru presa americană.

Heblack a ajuns la unitatea medicală cu mușcături și zgârieturi pe picioare.

„Eram plină de sânge”

Și Isabel Campoy, care se plimba cu nepoata ei, a trecut printr-o experiență asemănătoare.

„Veverița a sărit de pe pământ direct spre fața mea. Am încercat să mă apăr, dar mi-a prins brațul și nu îi mai dădea drumul. Eram plină de sânge, am fugit imediat la urgențe”, a precizat Campoy.

Nepoata ei a rămas șocată după ce i-a observat rana: „Am strigat „Doamne, ești plină de sânge!””.

Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și tratamente pentru rănile suferite.

„Mă doare și acum pielea, dar încerc să fiu puternică și să merg mai departe”, mărturisește Campoy.

Cel puțin cinci victime

În urma atacurilor, autoritățile locale au lipit afișe de avertizare prin zonă. Se pare că cel puțin cinci oameni au fost atacați, cel mai probabil de aceeași veveriță, care, potrivit martorilor, avea o culoare aurie. Cazul a devenit subiectul principal de discuție pentru oamenii din cartier.

Potrivit specialiștilor în fauna locală, astfel de atacuri nu sunt complet neobișnuite.

Vanessa Potter, de la organizația WildCare din San Rafael, spune că animalele pot deveni agresive dacă au fost hrănite de oameni când erau mici și nu mai au frică de ei.

„Dacă le asociază cu hrana, pot deveni insistenți și chiar agresivi când nu primesc ce vor. Pot fi și teritoriale”, mai spune Potter.

De asemenea, experții atrag atenția că veverițele nu transmit rabie, dar le recomandă oamenilor să nu le mai hrănească.

Acum, oamenii din cartier afirmă că nu au mai văzut veverița de câteva zile.

Marin Humane, de la organizația care se ocupă cu protecția animalelor, a anunțat că va colabora cu autoritățile pentru a prinde rozătoarea, dacă apar noi atacuri.

