Peanut, o veveriță celebră pe Instagram, a ajuns pe mâna autorităților din New York.

Veverița sălbatică a fost adoptată de Mark Longo în urmă cu șapte ani, iar acum a fost confiscată, după ce agenții de conservare au primit rapoarte privind „adăpostirea potențial nesigură a animalelor sălbatice”.

Bărbatul din New York care a transformat o veveriță salvată într-o vedetă a rețelelor de socializare, pe nume Peanut, imploră autoritățile statului să îi înapoieze animalul său de companie, după ce l-au confiscat în timpul unui control în care a fost găsit și un raton pe nume Fred, potrivit theguardian.com.

Mai multe plângeri anonime cu privire la Peanut au adus cel puțin șase ofițeri de la Departamentul de Conservare a Mediului (DEC) la domiciliul lui Mark Longo.

Beloved pet squirrel Peanut seized by NY state after 7 years in home

SHAME ON YOU ⁦@NYSDEC⁩. Absolutely disgusting decision. https://t.co/9zXQaACVft