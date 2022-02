Primul interviu al lui Maxim dupa transferul la Stuttgart

Alexandru Maxim, mijlocasul roman transferat in aceasta saptamana de VfB Stuttgart, a acordat primul interviu de la mutarea in Bundesliga.

Jucatorul care a fost aproape de Steaua in aceasta iarna s-a declarat incantat de transfer si anunta ca are planuri mari la Stuttgart.

"Bundesliga este unul dintre cele mai bune campionate din Europa. Am urmarit destule meciuri ale celor de la VfB. Ultima partida pe care am vazut-o a fost victoria cu Steaua, scor 5-1 la Bucuresti in Europa League. A fost o performanta impresionanta.

Am jucat in Romania pana la varsta de 17 ani. Dupa aceea, am avut sansa de a pleca la Espanyol Barcelona, unde am stat patru ani. Dupa o accidentare urata, care m-a dat inapoi destul de mult, am decis sa revin in Romania pentru a incerca sa-mi revin. Am reusit asta la Pandurii, in Liga 1, iar acum am ajuns la un club mare.

Ads

Am planuri importante la VfB. In primul rand, este important pentru mine sa imi cunosc coechipierii, antrenorii si vad care sunt imprejurimile. Vreau sa invat limba germana cat se poate de repede si apoi sa rasplatesc increderea sefilor cu evolutii foarte bune", a spus Maxim.

Maxim pleaca in Germania! Oferta de nerefuzat de la Stuttgart

Alexandru Maxim a fost achizitionat de VfB Stuttgart pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri din aceasta iarna, "svabii" platind 1,5 milioane de euro pentru mijlocasul roman.

Maxim a dat lovitura: Salariu faraonic in Germania!

Acesta va avea in Germania un salariu de 40.000 de euro pe luna, de cinci ori mai mult decat incasa la Targu Jiu si de patru ori peste ce ii propunea Steaua.

M.D.

Ads