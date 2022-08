Doi jucatori ai lui Wolfsburg s-au luat la bataie la antrenament

Spiritele sunt incinse in tabara campioana Germaniei, VfL Wolfsburg, dupa infrangerea suferita pe teren propriu, in weekend, in fata celor de la Hamburg SV.

La antrenamentul de marti, atacantul bosniac Edin Dzeko si mijlocasul algerian adus in aceasta vara de la Olympique Marseille, Karim Ziani, s-au luat la bataie.

Cei doi au reusit sa fie despartiti de colegi in cele din urma, dar nu inainte sa faca un schimb de lovituri.

Dupa ce au fost despartiti, Dzeko (1.93 metri) si Ziani (1.69 metri) si-au dat mana, insa risca sa fie aspru sanctionati de conducerea clubului german.

I.G.

