Cel mai lung traseu de drumeție din România a fost inaugurat oficial: 1.400 de kilometri pe jos din Bucovina până la Dunăre VIDEO

Traseul Via Transilvanica trece prin locuri extrem de pitorești FOTO Facebook/ Via Transilvanica

Una dintre cele mai impresionante inițiative sociale particulare apărute în România după 1989 a a ajuns la bun sfârșit printr-o ceremonie care a avut loc sâmbătă, 8 octombrie.

Via Transilvanica, drumul de 1.400 de de kilometri care poate fi străbătut la pas sau cu bicicleta, unește oficial de sâmbătă Mănăstirea Putna din Suceava de orașul dunărean Drobeta Turnu-Severin.

Traseul realizat la inițiativa asociației Tășuleasa Social, coordonată de frații Alin și Tiberiu Ușeriu, a fost amenajat începând cu anul 2018 și a fost finalizat printr-o ceremonie la Ciugud, în județul Alba.

"În 2018 am semnat la Alba Iulia Memorandumul Via Transilvanica. Atunci eram o mână de oameni care se gândeau că ne ne va lua cel puțin 10 ani să ducem la capăt un astfel de proiect. Patru ani și jumătate mai târziu, ne-am adunat la Alba Iulia să sărbătorim inaugurarea întregului traseu Via Trasnilvanica: toți 1.400 de kilometri.

Azi am semnat împreună cu ambasadorii proiectului cele trei borne monument care se află în Cigud, în apropierea orașului Alba Iulia. Mesaje și semnături ale unor persoane importante, care au susținut drumul care unește, vor rămâne întipărite în andezit pentru mulți ani de acum încolo", a declarat Alin Ușeriu în fața miilor de oameni prezenți la inaugurare, alături de vedete precum Andreea Esca, Marcel Iureș, preotul Francisc Doboș, artistul Ion Barbu, maratonistul Toma Coconea sau principele Nicolae și soția Alina-Maria de Roumanie.

Ads

Traseul este marcat cu 1.400 de borne din granit, amplasate la fiecare kilometru, și multe dintre ele realizate prin donații venite din partea a sute de oameni.

Un ghid extrem de complex realizat atât pentru călătorii care merg pe jos cât și pentru bicicliști este disponibil pe site-ul Via Transilvanica în patru limbi. Focumentele pot fi accesate în format PDF.

Ads