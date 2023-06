Vești rele de pe Via Transilvanica: ”Un ticălos a blocat calea. S-a împroprietărit abuziv pe terenul ce aparține CFR”

Porțiune din Via Transilvanica FOTO Facebook/ Via Transilvanica

Reprezentanții Via Transilvanica au transmis că traseul este închis temporar de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana și până la Oțelul Roșu.

”Nu este alt loc pe Via Trasilvanica în care să fi investit mai mult decât în Poarta de Fier a Transilvaniei, la granița dintre județul Hunedoara și Caraș-Severin. Bugetul nostru inițial de 1.000 euro/kilometru a fost depășit de câteva ori bune. Când am văzut fotografiile postate de către Crinu Toma pe Grupul Oficial Via Transilvanica, am simțit nevoia să facem acest anunț. Plecat de la Putna, înaintarea acestuia pe VT, în zona mai sus menționată, a fost imposibilă, de aceea am hotărât să vorbim despre asta. De la Sarmizegetusa Ulpia Traiana și până la Oțelul Roșu, traseul este închis temporar!!!”, arată postarea scrisă pe Facebook.

Ar fi vorba despre ”un ticălos” care a blocat calea în ciuda contractului de închiriere existent.

”Un ticălos, care s-a împroprietărit abuziv pe terenul aparținând CFR-ului, a blocat calea, deși noi avem contract de închiriere și plătim pentru terasamentul fostei căi ferate la CFR. Ar trebui cosit și pus un macadam ca strat de uzură, pentru că pietrele de pe terasament sunt prea mari și fac imposibilă înaintarea cu bicicleta sau pe jos.

Până la Băuțar, pe toată porțiunea, se ard deșeuri pentru a se extrage fierul vechi, se depozitează gunoaie, iar, dacă sunt lemne de exploatat, imediat se găsesc soluții.

Pentru Via Transilvanica, din păcate, autoritățile nu au niciun pic de atenție. Greșit, ba da!, se merge la vânătoare pe traseul deschis de noi!

Un exemplu de cea mai necooperantă unitate administrativ teritorială de pe toată Via Transilvanica este tot acolo și este vorba de comuna Zăvoi, de unde traseul trebuie mutat în totalitate. Dacă am descrie realitatea din teren de pe acea comună, Facebook ar bloca postarea noastră.

Vom încerca să căutăm resurse, care depășesc puterea organizației noastre în acest moment, acolo fiind nevoie de 2.000 tone de material, pe care să-l punem pe o lățime de 70 cm și o lungime de 20 kilometri. Domnul Romeo Duncă ne-a promis că încearcă să sprijine Via Transilvanica în interesul județului și să medieze cooperarea cu comuna Zăvoi, să găsim alt traseu. Dânsul a fost pe VT în ultima vreme și ne punem speranțele că a înțeles că este vorba despre un proiect de relevanță internațională și mai știe că, dacă nu vom găsi nicio soluție, va trebui să ajungem la Drobeta Turnu Severin prin ocolirea județului Caraș Severin, pentru că nu-i așa? - nu mor caii când vor câinii”, mai transmit reprezentanții.

