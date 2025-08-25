Liderul Dumei de Stat din Rusia va discuta la Beijing despre contracararea sancțiunilor. Când merge Putin în China

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viacheslav Volodin Foto: Captură video YouTube/New China TV

Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viacheslav Volodin, unul dintre aliații de nădejde ai lui Vladimir Putin, a declarat luni, 25 august, că va discuta despre contracararea sancțiunilor și a interferențelor externe, săptămâna aceasta, în cadrul unor întâlniri cu oficiali chinezi pe care le are la Beijing, relatează Reuters.

Volodin a sosit luni în China, în fruntea unei delegații parlamentare rusești pentru o vizită oficială.

„Pe ordinea de zi: contracararea presiunii sancțiunilor și a interferențelor externe; extinderea relațiilor comerciale și economice; apărarea adevărului istoric; schimburi de tineri pentru consolidarea cooperării umanitare”, a citat agenția de știri TASS dintr-o postare a lui Volodin pe rețelele sociale în care detaliază obiectivele vizitei.

Presiunea sancțiunilor include eforturile SUA de a determina China să înceteze importurile de petrol rusesc.

Vizita parlamentară are loc înaintea vizitei liderului rus Vladimir Putin în China, programată pentru sfârșitul lunii august, pentru celebrarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în China și pentru un summit cu peste 20 de șefi de guvern. Evenimentele, inclusiv o paradă militară grandioasă pe 3 septembrie, la care se așteaptă ca liderii occidentali să nu participe, au ca scop proiectarea unei demonstrații majore de solidaritate diplomatică între China, Rusia și țările din sudul globului.

Înaintea paradei, Beijingul a lansat o campanie despre istoria celui de-al Doilea Război Mondial, cu scopul de a sublinia că China și Rusia Sovietică au jucat un rol esențial în lupta împotriva forțelor fasciste în teatrele de operațiuni din Asia și Europa.

În cadrul discuțiilor de la Kremlin din luna mai, președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Putin că cele două țări ar trebui să aibă o „prietenie de oțel”, angajându-se să ridice cooperarea la un nou nivel și să contracareze „în mod decisiv” influența Statelor Unite.

