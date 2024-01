Cel mai lung viaduct de cale ferată din România. Lucrarea va fi gata în martie și va scurta călătoriile cu două ore VIDEO

Cel mai mare viaduct de cale ferată aflat în lucru în România, de 1,3 kilometri, va fi gata în luna martie, iar după ceva probe tehnice, din aprilie, giurgiuvenii vor putea călători rapid şi confortabil până la Bucureşti, pe această nouă linie de cale ferată.

„Cel mai mare viaduct de cale ferată aflat în lucru în România, 1.3 kilometri, va fi gata în luna martie, iar după ceva probe tehnice, în aprilie, astfel că giurgiuvenii vor putea călători confortabil şi repede cu trenul până la Bucureşti, pe o nouă linie de cale ferată. Poate chiar mai repede decât o făceau navetiştii până acum aproape 20 de ani, când podul de la Grădiştea s-a dărâmat în torenţii înfuriaţi ai râului Argeş.

Cu câteva luni întârziere faţă de cum era prevăzut, din cauze tehnice independente de constructor, podul şi calea ferată vor fi gata în următoarele luni, astfel că linia de cale ferată va fi complet funcţională în luna mai, când trenul va circula în regim normal, străbătând distanţa într-o oră, nu în trei ore si jumătate aşa cum se întâmplă de ani de zile pe un traseu ireal ce trece prin Videle, jud. Teleorman”, a transmis senatorul Robert Cazanciuc.

„ 150 de oameni lucrau ieri de zor pe un vânt şi un soare cu dinţi de crăpau pietrele, darămite obrajii neobişnuiţi cu vremea aspră ai vizitatorilor care se uitau cu uimire la a treia cea mai mare macara din Europa, 750 de tone, un colos pentru a cărui montare a fost nevoie de o săptămână de lucru”, a continuat senatorul PSD.

Ads

Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în 2005 din cauza viiturilor, iar lucrările de reconstruire a acestuia au fost amânate mai bine de un deceniu, fiindcă nu s-au alocat fonduri și proiectul nu a fost considerat unul important. Podul se află între stațiile Vidra și Grădiștea, la aproximativ 20 km de București.

„Am fost pentru a treia oară în acest loc de care se leagă speranţele a mii de oameni care vor avea din nou şanse să aibă parte de locuri de muncă care să le permită să ducă o viaţă frumoasă, şi am găsit acelaşi entuziasm al constructorilor, extrem de mândri că vor lăsa ceva în urma loc care va dura o sută de ani. Recunosc că am fost puţin trist când am aflat că va dispărea glasul roţilor de tren, acel clinchet pe care vagoanele îl fac când trec peste legăturile dintre şinele de cale ferată. Tehnologia modernă a ajuns şi pe traseul primei căi ferate din România, inaugurate de Carol I în anul 1869, astfel că o sudură modernă va elimina pentru zeci de ani intervenţiile de întreţinere a căii de rulare”, a completat Cazanciuc.

Ads

Acesta a mai spus că a acceptat invitaţia inginerului croat care coordonează lucrările constructorului austriac a noului pod de cale ferată.

„Nu zăbovim foarte mult de teamă să nu ratăm o zi de iarnă prietenoasă cu noi în care ne echipaserăm să dăm piept cu crivăţul. Anunţăm autoritatea supremă locală că vrem să vedem stadiul lucrărilor, aşa că domnul Enache, primarul comunei Comana, se oferă să ne însoţească şi să ne deschidă drumul. Am acceptat cu bucurie invitaţia lui Franjo, inginerul croat care coodoneaza lucrările constructorului austriac - în ultimul timp ne face surprize plăcute pe toate şantierele unde lucrează - de a reveni luna viitoare pentru a asista la unele dintre cele mai spectaculoase momente ale construcţiei noului pod de cale ferată”, a concluzionat Robert Cazanciuc.