Cele cinci indicii care arată că viața de apoi chiar există, dezvăluite

Pentru milioane de oameni, moartea este văzută ca un moment final și inevitabil, când sinele nostru conștient încetează să funcționeze.

Însă, pentru alții, moartea este începutul unei noi vieți într-un alt tărâm — momentul în care sufletele noastre părăsesc corpurile pământești și încep viața de apoi.

Dar cum știm că o viață de apoi — fie că e vorba de rai, iad sau altceva — chiar există?

Dr. Hugh Ross, astrofizician canadian și autor creștin, a dezvăluit cinci indicii, scrie dailymail.com.

De la natura universului nostru până la experiențele de moarte clinică (EMC) și chiar OZN-uri, semne subtile pământești ar putea sugera ce urmează.

„Văd cinci sau șase dovezi care indică existența unui tărâm transcendent dincolo”, a spus Dr. Ross pentru MailOnline.

Limitele universului

Dr. Ross este și fondatorul Reasons to Believe, o organizație non-profit din California care „deschide oamenilor calea spre evanghelie dezvăluindu-L pe Dumnezeu prin știință”.

El crede într-un „agent cauzal” — Dumnezeu sau „Creatorul” — care există „dincolo de dimensiunile spațiu-timp ale universului”.

Dimensiunea universului este necunoscută și ar putea fi sau nu infinită — dar există mereu o limită în ceea ce umanitatea poate observa.

Cunoscut sub numele de universul observabil, acest spațiu incredibil de vast are un diametru de 93 de miliarde de ani-lumină — și se extinde cu încă un an-lumină în fiecare an terestru.

Așadar, faptul că există mereu o limită a ceea ce putem observa sugerează că există ceva dincolo de aceasta — un tărâm pe care nu-l vom vedea niciodată în timpul vieții noastre pământești.

„Având în vedere că masa există în univers și că teoria relativității generale descrie în mod fiabil mișcările corpurilor masive, aceste teoreme stabilesc necesitatea unui agent cauzal (alias Creator) dincolo de spațiu și timp”, a spus Dr. Ross.

„Creatorul este responsabil pentru crearea spațiului, timpului și a întregii materii și energii care alcătuiesc cosmosul.”

Adevăruri în Biblie

Al doilea indiciu este „fiabilitatea dovedită” a Bibliei — care vorbește pe larg despre tărâmul pe care îl numim rai — pentru a spune adevărul, potrivit Dr. Ross.

De exemplu, Cartea lui Daniel din Vechiul Testament face predicții specifice despre ascensiunea și căderea unor imperii viitoare — cum ar fi imperiul Babilonian și imperiul Medo-Persan.

„Deși Biblia poate fi (și adesea a fost) interpretată greșit, interpretările rezonabil de bine argumentate arată că ceea ce Biblia înregistrează despre istorie, știință și geografie se dovedește a fi corect”, a spus el.

Mai mult, el susține că Biblia face aluzii la fenomene științifice care aveau să fie descoperite mult mai târziu — cum ar fi Big Bang-ul.

Teoria Big Bang-ului, acceptată în general de oamenii de știință, susține că universul a apărut dintr-un punct extrem de mic, acum aproximativ 14 miliarde de ani.

Autorii Bibliei au menționat cele două proprietăți fundamentale ale Big Bang-ului — un început cosmic transcendent și un univers aflat într-o continuă expansiune.

În Isaia 42:5 ambele proprietăți sunt declarate — „Așa vorbește Domnul, Cel ce a creat cerurile și le-a întins.”

„O astfel de putere predictivă constantă oferă dovezi că mesajul Bibliei nu vine dintr-o sursă umană, ci mai degrabă dintr-o Sursă care transcende universul”, a adăugat Dr. Ross.

Creștinii susțin că nici măcar o singură profeție din Biblie nu a fost dovedită falsă — deși oamenii de știință subliniază că nu toate evenimentele biblice sunt posibile.

De exemplu, nicio arcă de lemn nu ar fi putut găzdui două exemplare din fiecare animal, deși un studiu sugerează că ar fi putut pluti.

OZN-urile

Al treilea indiciu vine din întâlnirile oamenilor cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), potrivit Dr. Ross.

Unele dintre aceste OZN-uri sau fenomene anormale neidentificate (UAP) au provocat efecte fizice — cum ar fi crearea de curenți în aerul înconjurător.

Însă obiectele în sine au fost entități non-fizice, fiind „impermeabile la legile fizicii”, a spus Dr. Ross — așa cum a fost faimosul OZN Tic Tac din 2004.

„Existența unei realități non-fizice reprezintă o dovadă a existenței unui tărâm dincolo de dimensiunile universului”, a afirmat el.

OZN-urile pot fi descrise ca fiind „extradimensionale” (provenind dintr-o altă dimensiune a timpului sau spațiului) sau „interdimensionale” (existând sau călătorind între dimensiuni), așa cum a scris astrofizicianul francez Jacques Vallée.

Experiențele de moarte clinică (EMC)

A patra dovadă vine din „cercetările extinse asupra experiențelor de moarte clinică” (EMC) — episoade conștiente vii și adesea transformatoare, asociate cu moartea sau moartea iminentă.

Multe EMC apar în condiții fiziologice extreme, cum ar fi traume severe, oprirea activității cerebrale, anestezie generală profundă sau stop cardiac.

În astfel de condiții, nu ar trebui să fie posibilă nicio conștientizare sau experiență senzorială, conform punctelor de vedere predominante în neuroștiință.

O parte tipică a unei EMC este experiența extracorporală — o senzație că conștiința părăsește corpul și chiar se uită în jos la sine.

Alte senzații includ atragerea într-un tunel luminos sau întunecat, un sentiment de pace sau bunăstare și vizualizarea unor evenimente viitoare.

„Unele afirmații despre EMC pot fi explicate prin lipsa de oxigen din creier”, a spus Dr. Ross. „Însă multe altele rămân bine documentate, așa cum a arătat cardiologul Michael Sabom.”

Eficacitatea rugăciunii

În cele din urmă, Dr. Ross susține că rugăciunea este suficient de eficientă pentru a sugera existența unui „tărâm transcendent”.

Studiile sugerează că rugăciunea are efecte benefice — sugerând că o entitate dincolo de lumea noastră fizică răspunde la ea.

Totuși, eficacitatea rugăciunii este intens dezbătută, unii cercetători susținând că nu are niciun efect vizibil.

