Unde poți trăi decent în România cu bani puțini: calculele făcute de ChatGPT. Orașele în care viața este mai liniștită, iar cheltuielile sunt printre cele mai mici din țară

Imagine panoramică din Piatra Neamț, unul dintre orașele în care se poate trăi decent cu bani puțini FOTO captură YouTube/ Hai La Piatra

Într-o perioadă în care prețurile par să urce constant, iar salariile nu țin pasul cu inflația, tot mai mulți români se întreabă dacă viața într-un oraș mare mai merită efortul. Traficul, chiriile exorbitante și cheltuielile tot mai mari fac din marile centre urbane un lux greu de susținut. Așa că mulți încep să caute alternative — locuri mai liniștite, unde poți trăi decent, cu bani puțini.

Pentru a afla unde se poate trăi cel mai ieftin în România fără să renunți la confortul de bază, ChatGPT a analizat costurile medii de trai — chirii, alimente, utilități, transport și cheltuieli curente — în mai multe orașe din țară. Rezultatul este un clasament surprinzător, care arată că, dincolo de agitația marilor metropole, există locuri unde echilibrul financiar și calitatea vieții pot merge mână în mână.

1. Botoșani – orașul unde timpul curge mai lent

La Botoșani, viața are un ritm calm, iar cheltuielile sunt printre cele mai mici din țară. O garsonieră decentă costă în jur de 1.000 de lei pe lună, iar restul cheltuielilor – mâncare, transport, utilități – pot fi ușor gestionate cu încă 2.000 de lei.

Atmosfera liniștită, costurile reduse și comunitatea strânsă îi conving pe mulți tineri să se mute aici, mai ales pe cei care lucrează remote. „Plătesc jumătate din chiria de la Cluj și trăiesc de două ori mai relaxat”, spun localnicii.

2. Piatra Neamț – munte, aer curat și cheltuieli rezonabile

Un oraș mic, dar cu o energie bună. Piatra Neamț oferă un echilibru rar între natură și costuri accesibile. Cu 3.000–3.200 de lei poți duce o viață confortabilă, iar prețurile la alimente și utilități sunt printre cele mai prietenoase.

Pentru cei care visează la dimineți cu vedere spre munți și la seri liniștite, este o opțiune de luat în calcul.

3. Oradea – eleganță și civilizație la un preț corect

Oradea nu mai este de mult un secret bine păstrat. Orașul impresionează prin curățenie, arhitectură și un stil de viață aproape occidental. Chiriile sunt ceva mai mari – în jur de 1.300 de lei pentru o garsonieră –, dar serviciile publice, transportul și infrastructura impecabilă compensează.

Pentru un buget de aproximativ 3.500 de lei, poți trăi decent, fără stres și cu o calitate a vieții peste media națională.

4. Galați – viață liniștită pe malul Dunării

Departe de agitația din București sau Iași, Galațiul oferă o alternativă surprinzător de accesibilă. O garsonieră costă între 1.000 și 1.200 de lei, iar restul cheltuielilor sunt moderate.

Localnicii spun că orașul are tot ce ai nevoie – teatre, restaurante, locuri de relaxare – dar fără haosul marilor metropole. Cu 3.500–3.600 de lei pe lună, poți trăi confortabil și fără grija facturilor.

5. Sibiu – un compromis elegant între cost și confort

Deși este unul dintre cele mai vizitate orașe din România, Sibiu rămâne o alegere rezonabilă pentru cei care caută un loc frumos, sigur și bine organizat. Chiria medie este în jur de 1.400 de lei, iar costul total lunar pentru o persoană singură ajunge la aproximativ 3.800 de lei.

Sibiu este genul de oraș în care fiecare plimbare prin centru pare o mini-vacanță, iar calitatea vieții compensează ușor costurile ușor mai mari.

Cât costă, de fapt, o viață decentă

Pentru comparație, în București, Cluj-Napoca sau Brașov, o persoană singură are nevoie de cel puțin 5.000–6.000 de lei lunar pentru un trai decent — aproape dublu față de orașele din clasament.

Astfel, pentru cei care pot lucra online sau nu depind de un sediu fix, mutarea într-un oraș mai mic poate însemna un nou început: mai puțin stres, mai mult timp liber și o viață mai echilibrată.

