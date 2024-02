Problema de coșmar care îi face pe unii români să vândă apartamentele și să caute altele: "Caut să mă mut din același motiv"

Multe dintre nemulțumirile celor care locuiesc la bloc sunt comune și au legătură cu vecinii, fie că este vorba de inundații, fie de zgomot.

Unii au încercat să izoleze fonic apartamentele, însă sunt în continuare multe situații în care locatarii se plâng de gălăgia pe care o fac copiii.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online, exasperat că nicio soluție nu a avut până acum succes.

"Vecini nesimțiți fac și cresc copii sălbatici!"

"De vreo 5-6 luni (abia mai) suport gălăgia, trântitul, urlatul și tropăitul vecinilor de deasupra care au și un plod de vreo 3 ani. Copilul ăla parcă e creat din cea mai oribilă genă a Satanei. Aleargă prin casă ca un descreierat și urlă de parcă îl taie careva. Mă trezește în fiecare zi la 6.45 cu tropăială și urlete, iar după ce vine de la grădiniță pe la 18.00, o ia de la capăt. În weekend e cel mai rău, că e toată ziua acasă și nici nu este scos afară să-și consume energia sau ceva.

Plodul urlă și trântește, mă-sa urlă și răcnește, tac-su stă pe balcon și fumează, total pasiv. Duduie tavanul și se aude de parcă ar fi la mine în casă, bate din picioare, de vibrează și lucrurile în dulapuri. Am încercat pe cale amiabilă să vorbesc cu ei, dar degeaba, că "e copil, nu pot să-l țin legat sau să nu mai existe". Le-am oferit și soluții pentru atenuarea zgomotelor (covoare de spumă 2-3 straturi). Nimic.

Am încercat cu aceeași monedă (muzică cu bass, le-am strigat de la mine că-s animale și alte chestii "drăguțe" de care nu sunt mândră) dar degeaba, ba mai mult mi-au răspuns din balcon cu aceleași cuvinte. Deci nici așa nu a mers.

Colac peste pupăză, lângă mine s-au mutat în chirie alții, cu un alt plod tot de vreo 3 ani care face fix la fel ca cel de sus. Ăștia mai înțeleg cu 2-3 pumni în perete, dar de cele mai multe ori, nu.

Nervii mei sunt întinși la maximum că nu mai am liniște în propria casă (sunt proprietar cu rate, nu mă pot căra în altă parte).

Întrebarea mea: ați fost (sau știți pe cineva care a mers) la poliție pe situații de genul sau chiar în instanță? Am depus online o plângere la poliție, dar nu am nici o rezolvare, nici după 2 săptămâni. Nu vreau să îmi pierd mințile așa că mă gândesc serios la a merge până în instanță și aș vrea să știu la ce să mă aștept (efort, cheltuială, etc.).

Dacă aveți și alte sugestii de rezolvare, apreciez!", a scris acesta pe Reddit.

"Cea mai bună decizie a mea fost să mă mut într-un bloc de pensionari"

Problema relatată este de interes și a strâns peste 500 de comentarii. Mulți au precizat că s-au confruntat la rândul lor cu această situație și au explicat cum au încercat sau chiar au reușit să o rezolve.

"Cred că cea mai bună decizie a mea fost să mă mut într-un bloc de pensionari, stau de 3 luni și nu am auzit niciun tropăit sau alt zgomot."

"Și eu am avut o haită de vreo 7 pocăiți cu 2 copii deasupra, am vândut și m-am mutat după ce am încercat toate variantele cu ei. Inclusiv poliția le-a spus să își pună covoare, nu au făcut nimic. Din păcate nu există multe soluții în cazurile astea. I-am avertizat pe cei la care am vândut apartamentul, aveau și ei 2 copii…"

"Copiii de grădiniță nu merg, aleargă. Asta e setarea lor "din fabrică". Eu am fost cea mai șocată să aflu asta, că trebuia să alerg după ei. Când mai cresc, aleargă, țopăie, fac tumbe, roata, mersul este o necunoscută. "

"Să ne zici ce ai rezolvat. Eu caut să mă mut din același motiv."

"Singura soluție e un proces civil în care să ceri despăgubiri"

"Nu e caz de poliție.

Singura soluție e un proces civil în care să ceri despăgubiri. Mergi la un psiholog să-ți de în scris că ești stresată. Dacă ai insomnie (și ar fi bine să începi să ai), te duci și la psihiatru, să-ți dea pastile (nu trebuie să le iei, tu de fapt ai nevoie de hârtia cu diagnosticul - să scrie că ai anxietate, depresie, ce mai, bolnavă rău, maică). Mergi și la avocat să te învețe cum să procedezi. Păstrezi absolut toate chitanțele de la toate consulturile, le ceri apoi ca și cheltuieli de judecată să ți le plătească partea adversă.

Copilul ăla o să facă gălăgie ani la rând. Pune-i pe părinții lui să-ți dea bani. Vezi că trebuie dați în judecată părinții pentru pagubă morală pe care tu ai suferit-o (o cuantifici în valoare de atât), nu dai copilul în judecată, că e minor, iresponsabil, și imun în fața legii.

O fi copilul ăla mic și rău, dar tu trebuie să fii procesomană ca să te bage aia în seamă. "

"Părinții suferă în egală măsură cu tine"

Printre cei care au comentat este și un părinte care explică situația din perspectiva celor acuzați.

"Să știi că părinții suferă în egală măsură cu tine. E foarte foarte dificil să temperezi un copil de vârsta asta, care nu are capacitatea cognitivă să înțeleagă. Din păcate noi suntem pe cealaltă parte a baricadei, cei care fac gălăgie, dar - am pus covoare peste tot în casă și copilul nostru nu are voie cu jucării mari și care fac zgomot mare înainte de ora 8 - iar seara se culcă pe la 19. însă tantrumurile de dimineață când se trezește și urlă că îl îmbrac nu le pot prevesti și nici stopa. Mă doare și pe mine la fel că deranjează vecinii, dar nu îl pot bate sau agresa sau să fac altfel de acțiuni pentru că plânge și e un moment neoportun pentru vecini. Încerc să ii explic și încerc să îl fac să se oprească, dar uneori nu îmi iese. Al nostru are 2 ani."

"Tavan fals din rigips coborât cu 8- 10 cm și izolat cu vată minerală. Nu mai auzi absolut niciun tropăit."

"Chiar proprietar cu rate, am vândut și mă mut în primăvară la 10 minute de oraș la căsuța la țară. Oh abia aștept. Te înțeleg perfect."