Sanatate la-ndemana cu dr. Tarek Nazer: Cum se pot preveni cazaturile pe gheata

Odata cu venirea iernii si aparitia zapezii, mersul pe jos devine o adevarata aventura din cauza stratului de gheata care acopera strazile si trotuarele.

Cazaturile pe gheata sunt foarte comune, dar pot fi si foarte periculoase. Leziunile care se pot produce in urma unei cazaturi sunt de la simple contuzii, entorse si luxatii pana la fracturi, uneori cu consecinte grave, explica pentru Ziare.com dr. Tarek Nazer.

Cum puteti sa preveniti o astfel de problema:

- sa nu mergeti repede cand e zapada afara, deoarece mergand rapid nu va mai puteti concentra asupra pasilor;

- pasii mici si siguri dau mai multa siguranta in mers;

- sa va incaltati cu incaltaminte adecvata deasupra gleznei, cu talpa de cauciuc si care nu aluneca, sa renuntati la tocuri si pantofi;

- sa evitati sa carati pungi sau obiecte grele in timpul mersului;

- sa lasati mainile libere, nu in buzunare. In cazul unei cazaturi mainile joaca un rol important in echilibrarea corpului, dar sa nu va sprijiniti direct in maini, deoarece se poate produce fractura de radius;

- varstnicii sa foloseasca un baston pentru sprijin;

- sa aveti reflexe rapide de restabilirea echilibrului sau de a va sprijini de obiecte stabile aflate in jur;

- sa aveti imbracaminte calduroasa, dar lejera, manusi si caciula pentru a va proteja de cazaturi.

Cum procedezi imediat dupa ce ai cazut

Daca nu reusiti sa evitati o cazatura, macar puteti sa incercati sa va protejati capul si spatele.

Dupa o cazatura este recomandat sa nu va sprijiniti pe membrul afectat, sa il imobilizati printr-o atela provizorie, sa aplicati comprese reci si sa va prezentati de urgenta la medic.

