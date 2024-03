Afla cand trebuie sa-i dai copilului peste ca sa nu faca alergii

Daca iti doresti ca odrasla ta sa nu se confrunte cu alergiile pe parcursul vietii, o strategie ce va da roade este sa ii dai sa manance peste in copilarie, spun cercetatorii suedezi.

Un studiu recent realizat de acestia a scos la iveala faptul ca pestele are darul de a imbunatati sistemul imunitar. Consumat pana la 12 ani, are capacitatea de a preveni aceasta problema de sanatate, relateaza Medical Daily.

Experti din Stockholm au analizat datele referitoare la peste 3.000 de copii, parintii raspunzand la chestionare legate de alimentatia lor si factori ce tineau de mediul inconjurator cand odraslele lor aveau un an, doi, patru, opt si 12 ani.

La 8 ani, copiilor li s-a facut si un test pentru a se determina daca sunt alergici la ceva. S-a descoperit ca in cazul subiectilor care consumasera peste, riscul de a se alege cu alergii era scazut cu 74%.

Pentru moment nu se stie cu exactitate ce anume din compozitia pestelui are aceasta urmare benefica, banuindu-se insa ca ar fi vorba de acizii grasi Omega 3. Totusi, trebuie sa se tina cont de tipurile de peste care contin cantitati mari de mercur, de evitat fiind rechinul, pestele spada, macroul si anumite tipuri de ton, dupa cum mentioneaza The American Journal of Clinical Nutrition.

Studii anterioare au aratat ca pestele imbunatateste activitatea cerebrala in cazul varstnicilor, protejeaza de boli de inima si intareste sistemul imunitar, infiferent de varsta.

Ads