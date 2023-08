Cum ameliorezi alergiile cu remedii naturale

Primavara a venit si odata cu aceasta apar o multime de flori si cantitati mari de polen care agita caile respiratorii si provoaca alergii.

Primul impuls este sa mergi la farmacie si sa cumperi produse care sa iti calmeze aceste alergii, dar anul acesta ai putea incerca ceva diferit, sugerat de Suite101.com.

Fie ca suferi de alergii in interiorul casei sau in aer liber, iata cateva trucuri pe care le poti utiliza. Daca vrei sa folosesti si substantele din farmacii, le poti combina cu cele preparate chiar de tine, pentru o diminuare a dozei.

Mierea

Incepe primavara prin a-ti imbunatati sistemul imunitar. Adauga cate o lingurita de miere la cana zilnica de ceai pentru a te face mai putin sensibil la polenul din atmosfera. Adauga putina zeama de lamaie pentru un plus de antioxidanti.

Quercetina

Adauga la dieta ta cateva mere si ceapa rosie. Quercetina este un antioxidant ce se afla in pielita acestor fructe si legume. Aceasta inhiba eliberarea histaminei si are efecte anti-inflamatoare. Quercetina poate fi luata si sub forma de capsule. Verifica prospectul pentru cantitatea perfecta sau mergi la doctor pentru a te sfatui.

Inhaleaza abur caldut

Un alt remediu foarte bun este aburul. Incalzeste niste apa si daca vrei poti adauga si cateva picaturi de uleiuri esentiale. Incearca eucalipt si menta, caci ambele au proprietati de eliberare a cailor respiratorii si de descongestionare a pieptului.

Ceaiuri

Ceaiurile de urzica si soc sunt bune impotriva alergiilor. Urzica a fost folosita de secole intregi pentru a elibera caile respiratorii, iar socul previne infectiile din piept.

Incearca cat mai multe dintre remediile sugerate si vei vedea cu siguranta o imbunatatire a sensibilitatii tale la polen. Toate produsele folosite le vei gasi cu siguranta la magazinele naturiste.

