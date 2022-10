7 nuci pe zi micsoreaza riscul cardiac

Multe studii au aratat ca nucile sunt printre cele mai sanatoase si complete alimente daruite de natura. O noua cercetare a aratat ca 7 nuci reprezinta cantitatea ideala ce trebuie consumata zilnic, astfel incat riscul cardiac sa scada.

Potrivit cercetatorilor de la Universitatea Scranton din Pennsylvania, nucile sunt de departe mai sanatoase decat arahidele, migdalele, fisticul si altele asemenea, continand de doua ori mai multi antioxidanti, avand si o cantitate mai mare de fibre, proteine, vitamine si minerale, relateaza Daily Mail.

Includerea nucilor in alimentatie reduce considerabil riscul cardiac, dar si pe cel al catorva tipuri de cancer, la fel si pe cel de diabet de tip 2, a aratat prezenta cercetare.

In cadrul studiului, au fost puse sub lupa atat nucile, cat si migdalele si arahidele, observandu-se nu numai ca nucile au mai multi antioxidanti, ci si mai puternici. In ceea ce priveste continutul de Vitamina E, renumita pentru proprietatile sale antioxidante, nucile sunt de 15 ori mai bogate decat arahidele si migdalele.

Din pacate, insa, doar 8% dintre antioxidantii din dieta unei persoane obisnuite provin din nuci. Cei mai multi se tem sa le consume pentru ca ingrasa. Insa putini stiu ca grasimile continute de nuci sunt, in marea lor majoritate, polinesaturate si mononesaturate, mai degraba decat saturate, care infunda arterele.

Nu numai ca nu ingrasa, dar pot ajuta in cura de slabire pentru ca asigura repede si pentru mai multa vreme senzatia de satietate.

Ads