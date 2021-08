Află cum și când trebuie să consumi fructele proaspete

Puțini știu că fructele crude naturale trebuie consumate corect pentru a contribui la eliminarea toxinelor din corp și a deveni adevărate scuturi de protecție pentru organism.Iată în ce momente ale zilei sunt indicate acestea și sub ce formă:Când mergi la cumpărături, la piață sau la supermarket, nu uita să arunci un ochi și la preturi fructe romanesti , întrucât te vei putea bucura mai mult de toate beneficiile pe care aceste alimente bio le posedă, mai ales în coajă, fără a mai fi nevoit să decojești produsele de teama substanțelor chimice cu care au fost tratate și care îți pot afecta starea de sănătate. În acest fel, ai ocazia să susții și producătorii locali, dar și să adopți o alimentație corectă, care niciodată nu te va face să dai greș.Fructele vin la pachet cu un aport scăzut de calorii, însă cu o mare cantitate de nutrienți valoroși. Este foarte important să nu (mai) uiți că fructele se mănâncă întotdeauna pe stomacul gol, de preferat dimineața, sau între mese, substituind o gustare care nu mai necesită și alte adaosuri pe lângă.Așa cum consumul de lichide în timpul mesei este interzis, la fel se întâmplă și în cazul combinării fructelor cu alte alimente, deoarece acestea nu sunt digerate de stomac, ci doar staționează puțin timp acolo, urmându-și cursul în procesul de digestie.După consumul unui fruct, este indicată păstrarea unei pauze de cel puțin 30 de minute înainte de a consuma alt aliment, pentru ca fructele să fie digerate separat, iar nutrienții, asimilați cu ușurință. De asemenea, în acest fel se evită și procesul de fermentație în intestin, proces care cauzează disconfort abdominal, balonare, flatulență și diaree.Toate fructele sunt bune! Putem mânca orice fruct, însă cantitatea face diferența. Medicii recomandă să consumăm cel puțin unul sau două fructe crude de sezon în fiecare zi, care să fie proaspete, variate și bine tolerate de organismul fiecăruia.În cazul persoanelor cu unele afecțiuni cronice, anumite indicații personalizate trebuie avute în vedere atunci când vine vorba de consumul de fructe. Cei cu hiperaciditate gastrică (gastrită, ulcer gastro-duodenal, hepatită cronică) este bine să consume fructe bine coapte și eventual preparate sub formă de compoturi, dar fără zahăr adăugat. La rândul lor, pentru persoanele cu diabet sunt recomandate fructele cu un conținut scăzut de zahăr, așa cum sunt fructele de pădure, merele, citricele, consumate la cel puțin două ore după o masă principală.Așa cum afirmă majoritatea nutriționiștilor, seara este cel mai nepotrivit moment pentru consumul de fructe. Începând din a doua parte a zilei, metabolismul încetinește, iar zaharurile din compoziția fructelor nu mai pot fi folosite ca energie, transformându-se în rezerve de țesut adipos. De aceea, persoanele care doresc să slăbească trebuie să evite să mănânce fructele seara.Compoturi, sucuri și gemuriFructele transformate în gem, dulceață, compot sau suc trebuie consumate ocazional, în cantități rezonabile, fără a se face abuz. De obicei, acestea vin la pachet cu mult zahăr adăugat, care nu doar că este contraindicat în dietele de slăbire, dar încetinește și anumite funcții ale metabolismului.Fă-ți un obicei din a consuma corect fructe zilnic și ai grijă de sănătatea corpului tău!