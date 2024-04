Alimente care iti cresc pofta de mancare

Nu conteaza cat de mult sau de des mananci, ti se pare ca tot timpul iti este foame si ai mai vrea sa rontai ceva. Asta se intampla pentru ca nu alegi alimentele cele mai potrivite si consumi altele care, fara sa-ti dai seama, pur si simplu iti dau dependenta, facandu-te sa nu te mai poti opri din rintait.

Iata ce trebuie sa eviti pentru a scapa de dorinta de a manca tot timpul ceva, potrivit Care2:

Guma de mestecat: aceasta stimuleaza sucurile gastrice, producand saliva. Astfel, stomacul crede ca urmeaza sa vina mancare si se pregateste pentru digestie, astfel incat chir ti se va face foame.

Suc dietetic: in timp ce pe eticheta scrie "dietetic", in realitate sucul de acest gen are toate sansele sa te ingrase, caci iti face pofta de mancare.

Indulcitorii artificiali pot fi cei care declanseaza apetitul marit si inhiba celulele din creier raspunzatoare cu senzatia de satietate, ducand astfel la obezitate.

Sirop de porumb bogat in fructoza: acesta se gaseste sub forma de indulcitor in bomboane, acadele, dar si multe alte alimente intens procesate. Acesta interactioneaza in mod negativ cu metabolismul si creste pofta de mancare.

In plus, scade secretia de leptina, acesta fiind un hormon de mare importanta, caci spune organismului cand nu mai are nevoie sa fie alimentat.

Hrana inghetata, semipreparata: acest tip de mancare nu are destule calorii cat sa iti ajunga si nici nu contine fructe sau prea multe legume. Daca vrei sa apelezi la acest tip de mancare, fa-o doar atunci cand chiar nu ai alta optiune si adauga neaparat si un aliment verde.

Produse de patiserie: desi multe dintre acestea sunt absolut delicioase, sunt pline de zahar si faina alba si te fac sa-ti fie mai foame dupa ce le consumi decat inainte. Daca iti este pofta vreodata de acest fel de mancare, mergi la un magazin special unde produsele sunt gatite cu ingrediente integrale.

Diverse batoane ce contin zahar: desi multe dintre acestea sunt laudate datorita concentratiei de proteine, fibre si vitamine, au si zahar procesat care iti va creste apetitul, astfel incat le vei manca degeaba, caci imediat vei vrea sa consumi si altceva.

Mai bine inlocuieste-le cu cereale integrale simple, unt de arahide, miere sau lapte de cocos.