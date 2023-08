Castravetele, alimentul ideal pentru dieta

Vara este perioada potrivita pentru dietele bazate pe fructe si legume. Unele legume sunt ideale pentru a sta la baza unor diete eficiente, iar castravetele este unul dintre ele. Este foarte sarac in calorii, este depurativ si este un excelent diuretic. Este bogat in fibre, astfel ca este util in eliminarea surpusului de grasimi.

Zone regime, face o intreaga pledoarie pentru includerea castravetelui in diete, ca aliment excelent tocmai pentru prorietatile lui. Astfel, castravetele stimuleaza si usureaza tranzitul intestinal, o problema des intalnita la multe femei, mai ales in perioadele de dieta, dar si in timpul sarcinii si al menopauzei.

Castravetele este foarte bine tolerat de stomac, fiind o veritabila mina de aur in ceea ce priveste aportul de minerale, mai ales de oligoelementele. Dintre acestea, este remarcabila cantitatea de fosfor (23mg/100g), si calciu (19mg/100g), care se afla in castraveti. Castravetele contine fier, magneziu si potasiu. 100 de grame de castravete au 8 mg de vitamina C si 5 mg de vitamina A si E, iar absorbtia acestora este foarte buna, dat fiind faptul ca, in mod normal, se mananca crud.

Castravetele este plin de apa, mai exact o contine in proportie de 96%, fiind util vara, pentru rehidratare.

Foarte sarac in calorii, castravetele are doar 10 kcal la 100 de grame. Sucul de castravete este si el ideal in dieta, fiind gustos si tonic, dar in acelasi timp satios, ca urmare a continutului mare de fibre.

Pentru rezultate optime combina sucul de castravete cu un iaurt, cu un pahar de lapte degresat sau putina branza si o sa ai o gustare perfecta, cu doar vreo 100 de calorii.

Castravetii au exceptionala calitate de a ajuta la eliminarea depozitelor de grasime de pe abdomen. In plus in cursul unei diete, castravetii pot fi mancati fara limita si satisfac nevoia de a rontai, fara niciun fel de complicatii calorice.

Deliciosi sub forma de salate, sau in combinatie cu rosii, o lingura de ulei de masline si putin marar, castravetii sunt unul din alimente de care poti abuza fara niciun fel de griji, si care te va ajuta sa slabesti frumos si eficient.

