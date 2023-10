Ce beneficii iti aduc nucile

Nucile au fost considerate inca de pe vremea lui Hipocrate (considerat drept parintele medicinei) un aliment benefic sanatatii, fiind folosite chiar si pentru tratarea unor afectiuni.

Acestea contin minerale precum fier, potasiu, fosfor, magneziu, iod, vitamine ca A, E, B, P si C, mai mult de 20 de aminoacizi, grasimi nesaturate si proteine. Datorita tuturor acestor nutrienti, nucile au nenumarate efecte pozitive pentru organism.

Iata cateva afectiuni ale caror simptome pot fi ameliorate cu ajutorul nucilor, dupa cum arata Pravda.

1. Boli cardiovasculare

Datorita continutului de grasimi nesaturate care este in proportie de 60% precum si a potasiului si magneziului, nucile sunt recomandate pacientilor care sufera de diverse boli de inima si de tensiune arteriala crescuta. Studiile au aratat ca acestea reduc nivelul colesterolului "rau" (LDL) din sange si intaresc peretii vaselor sangvine gratie vitaminei E.

2. Afectiuni ale glandei tiroide

Nucile sunt eficiente in lupta impotriva afectiunilor asociate glandei tiroide datorita continutului de iod.

3. Activitate mintala intensa

Numeroase cercetari au dovedit ca nucile contin mai multe substante active (cele mai importante fiind acizii grasi omega-3) care au un efect pozitiv asupra vaselor de sange din creier. De aceea, sunt recomandate persoanelor cu activitati mintale intense. In plus, multumita continutului de fier si cobalt pot fi folosite in tratarea anemiei.

4. Cancer la prostata

Un studiu realizat recent in Statele Unite a descoperit ca, la soareci, consumul de nuci incetineste cresterea tumorilor prostatei si reduce marimea acestora, specialistii fiind de parere ca acestea ar putea fi la fel de eficiente si la oameni. De asemenea, nucile au proprietati antiinflamatoare, ajutand la vindecarea ranilor.

Important de retinut este insa si faptul ca acestea sunt bogate in calorii. 100 de grame de nuci contin aproximativ 650 de calorii. Expertii recomanda sa nu fie consumate mai mult de 3-4 pe zi. O cantitate mai mare poate provoca si probleme ale aparatului digestiv la anumite persoane, cum ar fi dureri de stomac sau constipatie.

Totodata, ele stimuleaza motilitatea intestinelor insa, inainte de a manca in acest scop mai mult de doza recomandata ar trebui sa intrebi un medic. Nucile nu sunt recomandate celor care au probleme intestinale cum ar fi enterita sau colita.

