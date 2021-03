Ce mancam in Postul Pastelui ca sa nu ajungem anemici. Explicatii despre "metoda intermitentei", care poate ajuta la slabire

Mituri despre detoxifiere

Ce mancam in timpul Postului Mare

Atentie la alimentatie

Ce alimente nu trebuie sa-ti lipseasca din alimentatie

Ce vitamine si minerale putem lua in Postul Pastelui

Ce este postul intermitent si cum ajuta la slabire

Tipuri de post intermitent

Altii pot avea carente de proteine si minerale daca nu sunt antenti la alimentatie. Specialistii indeamna la cumpatare.Anul acesta, Postul Mare a inceput pe 15 martie si se termina pe 1 mai. Este cel mai lung si aspru post din anul acesta tinand nu mai putin de 40 de zile. Insa acesta nu a inceput brusc. Cu doua saptamani inainte crestinii au renuntat la carne . Au putut consuma, apoi, branza si alte lactate , inca o saptamana.Sfaturile unui medic nutritionist pentru alimentatia corecta si metodele de detoxifiere dupa o perioada incarcata alimentar.Potrivit tipicelor bisericesti, se renunta la carne in duminica izgonirii lui Adam, duminica precedata de o saptamana, saptamana carnii, in care se mananca produse de carne in fiecare zi. In aceasta saptamana nu se face liturghie miercurea si vinerea, scrie Alba 24. Pe toata perioada Postului Pastelui, nu se fac nunti si botezuri.In Postul Pastelui credinciosii se abtin de la anumite alimente , precum carne, oua, peste, branza, lapte. Credinciosii, totodata, adopta o atitudine spirituala, fiind indemnati la rugaciune si purificare sufleteasca.De asemenea, in Postul Pastelui este recomandat sa nu se consume untdelemn, iar fumatul si alcoolul nu sunt permise.Pe parcursul intregului post exista asa-numitele dezlegari la peste, cand cei care postesc au voie sa consume mancaruri din peste.Se spune ca de la postul propriu-zis pot fi scutiti copiii, femeile gravide, lauzele si bolnavii, insa asta nu inseamna ca se pot lipsi de postul spiritual si de rugaciuni.In Saptamana Mare se mananca doar seara, paine si se bea apa si in Vinerea Mare se tine post negru.Din dorinta de a tine post foarte multe persoane apeleaza la alimente total nesanatoase din comert care sunt dezechilibrate din punct de vedere nutritional.Pateul vegetal, mezelurile vegetale, chiftelele prajite din soia, cartofii prajiti, covrigul sau diversele combinatii de fainoase (sticksuri, covrigei, inelele de paine prajita cu diverse arome) nu trebuie sa ocupe cea mai mare parte din alimentatia ta chiar daca ti-ai propus sa tii post.De asemenea, nici excesul de paine alba sau cartofi nu constituie o optiune tocmai buna pentru o perioada lunga de timp, deoarece organismul nu va avea zilnic nutrientii necesari pentru a functiona la capacitate maxima, scrie eva.ro Incepe Postul Pastelui. Preot: Hristos nu sta cu o carte de retete sa controleze oamenii (Video)Pentru mesele de pranz si cina inlocuieste preparatele din carne cu ciuperci, oleaginoase crude, leguminoase, quinoa, orez integral, paste integrale care vor oferi consistenta mancarii si un plus de nutrienti.Pentru ca organismul sa beneficieze de vitamine , minerale, antioxidanti, fibre grasimi bune si proteine de calitate este esential sa ai o alimentatie diversificata pe perioada postului.1. Fasolea boabe2. Nautul3. Mazarea4. Lintea5. Verdeturile crude (spanacul, patrunjelul, leurda, urzicile, andivele, rucola, salata verde)6. Legumele crucifere (broccoli, conopida, varza) si orice alte legume care sunt pe placul tau7. Nucile si semintele neprajite8. Orezul integral (brun) sau basmati9. Ovazul10. Hrisca11. Fructele proaspete12. Avocado si uleiul de masline sau de floarea-soarelui presate la receIata cateva produse ideale recomandate consumului in aceasta perioada si elementele esentiale sanatatii si siluetei pe care dorim sa o dobandim sau sa o mentinem. Pentru aceasta urmarim sa avem in dieta anumite vitamine, minerale, fibre si macronutrienti, scrie doc.ro Proteinele vegetale-sursele cele mai consistente sunt ciupercile, cartofii, painea integrala, orezul, spanacul, broccoli si conopida, alunele, untul de arahide, tofu, soia, lintea, nautul, mazarea, fasolea.Grasimile-dietele vegetariene sunt sarace in lipide. Pe de alta parte, grasimile vegetale genereaza colesterolul bun, ce protejeaza peretii vasculari, ceea ce explica incidenta scazuta la boli cardiovasculare la vegetarieni. Surse de grasimi vegetale ce se utilizeaza frecvent in post sunt: uleiul de masline si floarea soarelui, nucile, alunele, untul de alune, semintele de floarea soarelui,migdale, fistic, avocado si nuca de cocos.Vitamina D nu se gaseste in alimentele vegetariene, dar organismul o poate sintetiza prin expunere la soare. Expunerea la soare timp de 15 minute, de 2-3 ori pe saptamana, este suficienta pentru sinteza vitaminei D.Calciul este mineralul necesar unui sistem osos sanatos si echilibrat; se gaseste in: broccoli, frunze de salata, ruccola, leurda, divesre frunze verzi (spanac, loboda, stevie etc), tofu, seminte de susan, soia, smochine.Zincul este furnizat de alimentele vegetariene, in cantitate suficienta. Se gaseste in cereale neprelucrate, legume proaspete si nuci. Fierul se gaseste in fasolea uscata, legumele verzi, lintea, soia, mazarea, prunele, smochinele, strugurii si pepenele.Absorbtia fierului este favorizata de prezenta vitaminei C, deci se recomanda consumul acestora in compania citricelor, diverselor alte fructe si legume bogate in vitamina C.La prima vedere ai putea crede ca este vorba despre post religios, insa este des folosit si in alte perioade mai ales pentru scaderea in greutate Specialistii spun ca postul intermitent poate imbunatati metabolismul , te protejeaza de anumite boli si contribuie si la eliminarea kilogramelor in plus.Postul intermitent, cunoscut si ca Intermittent Fasting, este unul dintre cele mai populare concepte in tendintele din fitness si sanatate Acesta este una dintre cele mai eficiente alternative ale curelor de slabit, iar multe dintre vedetele de peste Ocean o includ in "meniu" pentru a-si simplifica si imbunatati stilul de viata . Multe studii arata ca postul intermitent are numeroase efecte asupra creierului si corpului si chiar te ajuta sa traiesti mai mult, scrie csid.ro - 16:8- aceasta dieta presupune sa sari peste micul dejun si si mananci o data la 8 ore, iar apoi, in urmatoarele 16 ore, sa nu consumi nimic.- Mananca-Opreste-te-Mananca- aceasta metoda presupune ca o data sau de doua ori pe saptamana sa nu mananci nimic timp de 24 de ore.- Dieta 5:2- in doua zile neconsecutive din saptamana trebuie sa consumi intre 500-600 de calorii , iar in celelalte cinci sa mananci normal.Studiile arata ca postul intermitent vine la pachet cu numeroase beneficii, de la controlul asupra greutatii, pana la un corp sanatos si un metabolism reglat. Totodata, acesta are beneficii si asupra creierului si reduce riscul aparitiei diabetului de tip II, a cancerului sau a bolilor de inima