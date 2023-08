Ce trebuie sa stim despre mancarea de post

Suntem in plin post al Craciunului. Postul este tinut pentru a curata trupul, iar un trup curatat si domolit in pornirile lui permite sufletului sa prinda aripi. Si de o astfel de stare sufleteasca inaltatoare avem nevoie pentru a simti bucuria acestei perioade sacre a Craciunului. Sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le stim neaparat despre post, pentru ca acesta sa devina un aliat al sanatatii noastre.

In primul rand, nu ar trebui sa ne fie frica de post. Orice persoana sanatoasa este in stare sa posteasca. S-a observat in natura ca si animalele si plantele "postesc" cateodata, adica sunt perioade in care acestea renunta partial sau total la hrana.

Cand cineva incepe sa posteasca are nevoie de multa vointa primele 3-4 zile, cand se simte puternic nevoia consumarii alimentelor "de dulce". In aceste prime zile s-ar putea sa apara o stare de slabiciune sau chiar de rau, deoarece in organism au loc schimbari, procesul digestiv se modifica si incep sa se elimine unele toxine. Dupa ce organismul s-a adaptat la noua alimentatie, majoritatea oamenilor se simt foarte bine pe perioada intregului post.

Desigur, conditia esentiala pentru a te simti bine este ca postul sa fie tinut corect, adica sa se consume alimente sanatoase. In comert se gasesc o multime de alimente de post: pateuri si crenvursti vegetali, salate cu maioneza vegetala, diverse dulciuri de post, chiar si branza de post.

Din pacate, aproape toate aceste alimente contin foarte multi conservanti, grasimi daunatoare, cum ar fi cele continute de margarina, asa ca nu avem nimic de castigat daca renuntam la carne, branza si oua, ca sa consumam aceste produse.

Atunci vine firesc intrebarea: "Ce consumam in post?". Raspunsul este ca exista o varietate de mancaruri sanatoase si delicioase de post, conditia fiind ca ele sa fie preparate cat mai natural.

Fie ca le pregatim in casa, fie ca identificam alta sursa de unde sa le procuram (restaurant, pensiune, magazin bio etc.), alimentele de post fara "E-uri", sunt conditia esentiala ca postul sa devina o adevarata curatare a organismului.

Ce facem dupa post?

La fel de important ca si postul insusi este sa stim exact cum sa ne comportam atunci cand postul s-a terminat.

Dupa terminarea postului nu trebuie sa ne repezim sa mancam intr-o singura zi toate felurile de mancare de care am fost "privati" sase saptamani la rand. Poate ca este sarbatoare, poate ca vrem sa ne simtim bine, dar acest lucru ne poate pune viata in pericol. Sucurile digestive produse pe perioada postului au fost specifice pentru alimente vegetale.

Ca sa poata digera carne si branza, organismul trebuie sa produca din nou sucuri digestive adaptate acestor alimente, iar acest lucru nu se poate face imediat. Daca vom consuma din prima zi de dupa post o friptura mare de porc, sarmale, salate cu maioneza din oua, plus o felie de tort cu frisca, aceste alimente vor fi resimtite de organism ca o greutate de plumb si vor actiona asemenea otravii.

Pentru a incheia cum trebuie un post trebuie sa incepi sa mananci alimente de dulce, incet, treptat, in cantitati mici. Acest lucru poate fi mai greu decat postul insusi. Nu este usor sa te abtii, pentru ca acum iti revine pofta care pe perioada postului disparuse.

Totusi, trebuie sa avem suficienta vointa, pentru a-i da organismului posibilitatea sa se adapteze din nou la alimentele "de dulce". Primele astfel de alimente pe care ar trebui sa le consumam dupa post sunt branza dulce si carnea de pasare slaba. Foarte potrivit ar fi ca in prima zi de Craciun sa avem pe masa carne de curcan.

In absenta acesteia, pentru ca la noi bucatele traditionale sunt preparate din carne de porc, ar trebui doar sa "ciugulim" putin din aceste produse si, in primele doua - trei zile dupa post, sa completam mesele tot cu alimente usoare, salate si ceaiuri din plante. Alcoolul sa fie tot in cantitati mici, pentru ca ingreuneaza mult digestia.

Pana si cercetarile au aratat ca postul alimentar este foarte folositor sanatatii. Ca sa ne fie folositor si sufleste si sa ne pregateasca, ca si crestini, pentru Sarbatoarea Nasterii Domnului, postul alimentar trebuie sa fie completat de o infranare a gandurilor si a simturilor.

