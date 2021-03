Cele trei prafuri alimentare consumate zilnic care ne scurteaza viata. "Ele in sine nu sunt nocive, altfel am avea numai morti pe strada"

De ce nu trebuie sa eliminam sarea din dieta zilnica

Cat zahar trebuie sa consumam

Cum sa consumam fructele

Faina Alba poate fi inlocuita cu faina integrala

"Ele in sine nu sunt nocive, altfel am avea numai morti pe strada. Cantitatile in care sunt consumate ar putea deschide drumul catre problemele de sanatate . Sunt studii serioase, mai ales pe consumul de sare, de la 5 grame pe zi in sus deja exista o asociere mult mai serioasa cu hipertensiunea arteriala si de aici la boli cardiovasculare", a explicat pentru Ziare.com Doctor Serban Damian, nutritionist."Sarea nu poate fi inlocuita din alimentatie. Aceasta trebuie consumata in cantitati moderate. Ea este foarte importanta in alimentatia noastra. Doar excesul este problema", a explicat nutritionistul."Zaharurile, in general sunt recomandate intr-o anumita cantitate.Undeva la 5-10% din aportul zilnic de energie ar putea sa provina din zaharuri simple cum este si zaharul. De obicei, cantitatea aceasta se depaseste pentru ca se consuma multe dulciuri si este zahar adaugat in toate produsele.Astfel este o cantitate mare de energie care vine rapid si pe care organismul o inmagazineaza daca nu este consumata, mai ales in conditiile in care o persoana este sedentara.Pe termen lung, pentru ca aici nu inseamna ca vorbim de o saptamana sau o luna ci la nivelul lunilor sau anilor, aceasta inmagazinare de energie duce la exces ponderal, la obezitate , iar de aici toate problemele derivate de cresterea in greutate ", a explicat Dr. Damian Serban.Medicul nutritionist a mai precizat ca "zaharul si zaharurile simple pot fi inlocuite cu alte forme de zaharuri. Una este sa mananci fructe ca atare care au si fibre si o curba de absorbtie mult mai lenta decat a manca dulciuri rafinate sau sucuri care se absorb foarte repede. Dulciurile pot fi inlocuite cu fructe si diferentele sunt semnificative.Sau, zaharul poate fi inlocuit cu indulcitori hipocalorici"."Daca ne referim la fructe, este bine sa alegem, de regula, fructul intreg sau smoothie. Cand storci un fruct, in principiu storci doar apa cu zaharurile si arunci pulpa, adica toata partea fibroasa.Daca se consuma asa din cand in cand, nu este niciun fel de tragedie, insa nu este in regula sa consumi litri intregi de suc zi de zi", a mai precizat Dr. Serban Damian.Toti stim ca painea ingrasa. Insa nu este vorba despre orice paine."Faina alba, in principiu, are in compozitie tot zaharuri simple. Mai simple ca cele din faina integrala. Are o actiune similara, adica da o cantitate mare de energie pe care organizmul este nevoit sa o inmagazineze sub forma de grasime.Nu este o indicatie sa nu se consume deloc paine. O paine alba este diferita, ca structura, de o paine din faina integrala. Prin consecinta si actiunea asupra organismului este diferita.Apoi, cantitatea este importanta. Una este sa vorbesti despre o persoana sedentara care are nevoi de carbohidrati reduse, astfel ca si painea trebuie limitata, fata de o persoana activa, la un sportiv, de exemplu la care nevoile sunt diferite", a explicat nutritionistul."Insa, trebuie retinut ca noi avem nevoie de o cantitate zilnica de carbohidrati din alimentatie. Undeva la 50-60% din energia noastra trebuie sa fie acoperita de carbohidrati din diferite surse, iar unele dintre sursele la indemana si traditionale pentru zona noastra este painea.Consumul mare de zahar, sare si faina alba poate duce la boli care in timp se pot agrava. Cei cu boli cardiovasculare asociate si cu obezitate sunt chiar cei care toata viata lor au mancat in exces zahar, sare multa, grasimi saturate si duc si o viata sedentara.Faina alba si toate derivatele din faina alba pot fi inlocuite cu faina integrala care sa aiba mai multe fibre. Prezenta fibrelor schimba ecuatia destul de mult", a mai explicat medicul nutritionist.