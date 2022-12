Maslinele, aliatul organismului sanatos

Maslinele sunt printre cele mai vechi alimente, folosite inca din antichitate atat ca aliment, cat si ca medicament. Sunt mentionate inclusiv in Biblie (de mai mult de 40 de ori) pentru numeroasele lor intrebuintari curative, iar ramura de maslin este si in prezent un simbol al pacii si armoniei.

Contin, in cea mai mare parte fier, dar si vitamina E, fibre si cupru. Cura de masline are rolul de a neutraliza actiunea radicalilor liberi, principalii raspunzatori pentru aparitia cancerului sau diabetului, informeaza whfoods.com.

Consumate in salate, maslinele sunt un bun energizant, normalizeaza valoarea colesterolului si sunt perfecte pentru persoanele in varsta, predispuse infarctului si bolilor cardiovasculare.

Maslinele au si rolul de a impiedica mutatiile celulare, care favorizeaza aparitia cancerului. Atat grasimile din masline cat si vitamina E continuta te protejeaza impotriva cancerului la colon.

De asemenea, sunt un bun atiinflamator si reduc simptomele severe ale astmului, atritei si reumatismului. Mai mult, pentru femei, maslinele joaca un rol determinant in reducerea complicatiilor care pot aparea in perioada menopauzei.

Ads

Specialistii recomanda maslinele si uleiul obtinut din ele pentru consumul zilnic si inlocuirea alimentelor din bucatarie care, prelucrate prin procedee chimice complexe, dauneaza pe termen lung sanatatii.

Pot fi gatite in foarte multe forme. Maslinele adaugate in friptura la cuptor vor fragezi carnea si ii vor oferi o aroma deosebita. Mai mult, apa in care ai lasat peste noapte mai multe masline poate fi perfecta pentru mancarurile tale, daca vrei sa inlocuiesti sarea din alimentatie.

Nutritionistii sunt de parere ca excesul de masline nu dauneaza sanatatii, deci le poti consuma pe tot parcursul zilei, indiferent de cantitate. Nu uita ca de sarbatori sa adaugi la aperitive, friptura si salate maslinele proaspete si uleiul virgin, pentru o masa sanatoasa.