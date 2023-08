Poti muri mai repede din cauza cafelei?

Cafeaua este cunoscuta pentru efectele benefice pe care le are asupra sanatatii oamenilor. Totusi, o noua cercetare arata ca persoanele care fac exces ar putea muri mai repede din aceasta cauza.

Conform studiului publicat in revista "Mayo Clinic Proceedings", oamenii care beau aproximativ patru cesti de cafea pe zi prezinta un risc crescut de a muri prematur, scrie inquisitr.com.

Specialistii au studiat cazurile a 40.000 de barbati si femei cu varsta cuprinsa intre 20 si 87 de ani. Ei au constatat ca persoanele care consuma multa cafea (peste 28 de cesti saptamanal) prezinta o rata a mortalitatii de 21%.

Tinerii, mai predispusi riscului

Cei tineri sunt in special predispusi unui asemenea risc, probabilitatea fiind in cazul lor cu 50% mai mare. Studiul de specialitate a fost condus de Steven Blair, de la Universitatea din Carolina de Sud, SUA.

Nu se cunoaste inca mecanismul exact care determina moartea prematura a celor care fac exces de cafea.

Este posibil ca in corp sa fie stimulata productia de epinefrina de catre cofeina din cafea. Epinefrina influenteaza negativ activitatea insulinei si duce la cresterea tensiunii arteriale. Aici ar putea fi implicati si alti factori, cum ar fi fumatul si consumul de alcool.

Aceste obiceiuri nesanatoase sunt in general specifice bautorilor de cafea. In plus, cei care consuma cafea multa se culca mai tarziu, avand o alimentatie nasanatoasa si insuficienta.

