Realitati din culise despre alimentele produse in masa. Chiar stii ce mananci?

Cu o oferta alimentara atat de bogata disponibila in magazine si supermarketuri este usor sa uiti ca a existat un timp in care oamenii produceau aproape toata hrana in gospodaria lor, de la paine pana la carne sau unt.

In prezent, poti cumpara insa orice, de la paine gata feliata la pui portionati, pizza semipreparata si alte produse gatite deja, cel putin partial. Insa, legat de unele dintre ele exista lucruri care sunt ciudate, chiar periculoase si destul de putin cunoscute.

Conform Discovery, iata cateva realitati despre unele alimente produse in masa, de care aproape sigur nu stiai.

1. Cartofii prajiti de la fast-food contin zahar adaugat

In ultimul deceniu, cartofii prajiti au capatat o reputatie proasta in ceea ce priveste sanatatea, si pe buna dreptate. Contin o cantitate foarte mare de grasime, iar restaurantele de tip fast-food folosesc adesea grasimi trans pentru prajirea lor, acestea fiind cele mai periculoase grasimi comestibile existente.

Si, mai mult, unii cartofi de fast-food nu sunt doar grasi, ci au si zahar adaugat, desi nu par ca ar avea (la gust). In restaurante precum McDonald's se presara zahar pe cartofi inainte de a fi prajiti pentru a capata acea culoare maroniu-aurie si pentru a avea acea crusta crocanta greu de obtinut acasa.

2. 50 de substante sintetice pentru a obtine o singura aroma

Pentru a avea un profit cat mai mare, producatorii de alimente recurg la strategii extrem de complicate si daunatoare pentru organismul uman, care au scopul de a imita o aroma naturala. Spre exemplu, aroma sintetica de capsune este obtinuta cu aproape 50 de substante chimice. Asadar, daca consumi produse din magazin cu gust si aroma de capsune s-ar putea sa consumi 50 de chimicale diferite doar pentru acea aroma.

3. Alge marine in inghetata

Desi putini stiu, multe tipuri de inghetata produsa in masa contin extract de alge marine. Este vorba despre caragenan, o substanta pe care s-ar putea sa o vezi pe lista de ingrediente de pe o cutie de inghetata, si care actioneaza ca stabilizator.

Inghetata nu poate fi tinuta permanent la aceeasi temperatura din moment ce trece prin magazine diferite si prin mijloace de transport. In aceste conditii se intampla sa se mai topeasca uneori, partial. Iar in cazul in care nu ar avea acea substanta s-ar forma cristale de gheata prin ea atunci cand ar fi pusa din nou la temperaturi scazute. Asadar, caragenanul mentine textura cremoasa.

4. Alimente colorate cu insecte

Multe dintre alimentele roz sau rosiatice indeosebi, cum ar fi unele iaurturi cu fructe sau unele sucuri, au la baza un ingredient obtinut din insecte. Pe lista de ingrediente vei gasi extract cochineal sau uneori carmin ori acid carminic.

Aceasta substanta rosie provine de la insecta numita Dactylopius coccus Costa, care se hraneste cu fructe rosii de cactus. Pentru a fi obtinuta substanta respectiva, insectele sunt uscate si apoi transformate in pudra.

5. Unele alimente pot fi mai sanatoase congelate decat in stare naturala

Anumite alimente congelate pot fi mai nutritive decat variantele necongelate, acesta fiind unul dintre putinele aspecte benefice sanatatii ale productiei in masa.

Insa acest lucru este valabil numai in cazul in care alimentele de la raionul de "legume proaspete" sunt culese inainte de a fi pe deplin coapte, ceea ce inseamna ca procesul de dezvoltare a vitaminelor si antioxidantilor este intrerupt. Iar asta se intampla mai ales cu alimentele care sunt transportate pe distante foarte lungi pana ajung la sectia de "alimente proaspete" din supermarketuri.

Daca sunt culese cand sunt complet coapte si sunt proaspete, fara indoiala ca sunt mai nutritive decat cele congelate. Insa, daca sunt culese prea devreme, sunt mai putin nutritive decat cele culese la timp si congelate imediat apoi.

6. Sosul Worcestershire contine hamsii

Acest sos, care a inceput sa devina cunoscut si in Romania in ultimul timp, este folosit in special la fripturi. Numai ca este destul de putin stiut faptul ca hamsiile sunt principalul ingredient din acest sos. Hamsiile sunt tinute in otet pana cand se dizolva complet, dupa care producatorii adauga si alte ingrediente printre care se numara melasa sau usturoi.

