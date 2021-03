Cat de naturale sunt sucurile "naturale" din comert cu termen de valabilitate mare. Medicii nutritionisti spun ca trebuie sa "descifram" eticheta

Nutritionistul Carmen Tenescu: "Primul ingredient de pe eticheta se gaseste in cantitatea cea mai mare in produs"

Nutritionistii spun ca aceste substante nu sunt periculoase, insa atunci produsul nu mai este "natural". Sunt insa si sucuri din fructe sau legume care au valabilitate mare, fara conservanti.Nutritionistul Carmen Tenescu spune ca trebuie sa verificam eticheta produselor inainte de a le cumpara pentru a ne da seama daca acestea sunt intr-adevar naturale sau au conservanti."Pe eticheta produselor, ingredientele sunt in ordine descrescatoare. Ingredientul care se regaseste in cantitatea cea mai mare este primul. Daca primul este zahar, atunci cantitatea cea mai mare din produsul respectiv sa fim siguri ca o reprezinta zaharul. Daca scrie suc concentrat de mere, sa nu ne asteptam la mere proaspat stoarse.Insa este de preferat sa mananci fructul in sine pentru ca in coaja se gasesc foarte multe vitamine si minerale si antioxidanti decat sucul.Atunci cand preferam un suc de fructe mai bine facem un smoothie. Chiar daca este recomandat sa consumam fructul, ca atare, uneori pofta de suc e mare. De ce smoothie?Pentru ca, spre deosebire de alte sucuri, contine multe elemente nutritive din fructe si, cel mai important, contine fibre ...ce ne ajuta foarte mult sistemul digestiv si ne dau senzatia de satietate.Acest lucru este valabil si in cazul in care preferam un smoothie din legume.Pentru ca, asa cum bine stim, cele mai multe fibre alimentare le gasim in legume si fructe", a precizat nutritionistul.Referitor la sucurile naturale pentru copii din comert, Carmen Tenescu spune ca "nu este o tragedie daca o data la cateva saptamani copilul primeste un pahar. Insa, daca vorbim despre copiii mici, absolut deloc nu este in regula sa le dam astfel de produse.Ei sunt in crestere. Se produc reactii hormonale in organism. Nici macar adultilor nu le recomanda astfel de sucuri.Suntem oameni si poftim dar nu recomanda consumul de astfel de sucuri pana la varsta de 10-12 ani".Sunt sucuri pe ale caror ambalaje se specifica "suc natural" sau "pasteurizat". Insa pe eticheta sunt trcute si alte ingrediente, cum ar fi zahar, acid citric, pectina."Nu putem sa mai spunem ca este natural pentru ca are alte ingrediente adaugate in el. Natural este doar fruct si atat", a explicat pentru Ziare.com Doctor Serban Damian, nutritionist.Mai mult, pe unele etichete se mentioneaza si ca produsul este pasteurizat, ceea ce ne-ar putea duce cu gandul ca ar fi vorba despre o incalzire rapida, o sterilizare, iar calitatile produsului nu sunt schimbate, la fel ca in cazul compoturilor facute in casa si pastrate pentru iarna."Pasteurizarea este o metoda de sterilizare a produsului. Se incalzeste pentru scurt timp la temperatura inalta, undeva la 70 de grade. In acest mod se pasteurizeaza si laptele si multe alimente Acestea isi pastreaza proprietatile. De fapt, pasteurizarea este folosita de foarte mult timp.Toate produsele care sunt pastrate la cutie Tetra Pak se sterilizeaza prin pasteurizare. Pentru ca nu distruge calitatile alimentului deloc si, in acelasi timp le face sa reziste foarte mult timp pe raft.Bineinteles, trebuie tinut in conditii optime. Daca produsul este deschis, in cateva zile se altereaza" a mai spus medicul nutritionist.Dr. Serban Damian a mai precizat insa ca totul tine de cantitatea de produs pe care o consumam.Sarea, zaharul si faina sunt unele dintre cele mai nocive alimente pe care le consumam zilnic. De aceste produse alimentare se leaga multiple boli , mai ales cardiovasculare, care pot duce, intr-un final, chiar la deces. Nutritionistii spun ca, de fapt, trebuie sa privim lucrurile din alta perspectiva: cantitatile in care sunt consumate ar putea deschide drumul catre problemele de sanatate