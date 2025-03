Tot ce vrei sa stii despre uleiul de masline

Uleiul de masline este laudat in permanenta, avand numeroase beneficii asupra sanatatii. Totusi, poate ai unele curiozitati legate de cantitatea de consum indicata, modalitatea de producere a acestuia si alte lucruri asemanatoare.

Strauss-group.com te ajuta in acest sens, cerand ajutorul lui Inbal Young, manager al unei companii care se ocupa cu producerea uleiului.

Iata raspunsurile la unele intrebari care, probabil, nu ai avut cui sa le adresezi pana acum:

1. Uleiul de masline este cu adevarat bun pentru sanatate?

Da, avand proprietati medicinale dovedite stiintific. Este o sursa excelenta de grasimi mononesaturate, care previn cresterea colesterolului rau si il cresc pe cel bun. In mod surprinzator, acestia sunt foarte asemenatori cu cei din compozitia laptelui matern.

2. Cat trebuie sa consumi?

Doza zilnica recomandata este de 25 ml, ceea ce inseamna in jur de 3-4 linguri pe zi, asta pentru a reduce riscul aparitiei bolilor de inima.

3. Care sunt cei mai mari consumatori din lume?

Spaniolii si italienii se afla in fruntea clasamentului, consumand mai mult de 10 litri de ulei de persoana in fiecare an. Totusi, cei care au batut orice record sunt fara indoiala grecii, care consuma mai bine de 20 de litri anual, pe cap de locuitor. Asta inseamna cam 2 pahare de ulei saptamanal.

4. De unde vin toate aceste masline?

Mai mult de 16 varietati de masline vin din Israel, dar si din bazinul Marii Mediterane ori Siria.

5. Uleiul difera in functie de regiunea de unde sunt culese maslinele?

Bineinteles ca da. Uleiurile de masline au diverse arome si gusturi, in functie de zona in care au crescut acestea. Astfel, ele pot fi mai intense sau mai slabe din punct de vedere al aromei, mai amare sau mai dulci.

Nu conteaza doar zona, ci si modalitatea de stocare a uleiului si cea de stoarcere a lichidului din masline.

6. Ce face ca un ulei de masline sa fie de calitate?

Uleiul extravirgin este cel produs prin presare la rece, al carui procentaj de acizi grasi este sub 0,8% si nu are defecte in ceea ce priveste aroma. Acesta este definit ca "uleiul de masline standard", mostre din diverse sortimente fiind mereu verificate in laborator.

7. Cum poate fi folosit?

Este bun in special pentru felurile reci de mancare, precum salate, sandvisuri, sosuri. Poate fi adaugat si in deserturi. Contrar credintei populare, uleiul extravirgin de masline este rezistent la prajit, pastrandu-si compozitia, astfel incat este chiar de preferat altor tipuri de ulei.

