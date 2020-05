Un virus banal, vinovat pentru declansarea Alzheimerului? Ce-au descoperit oamenii de stiinta

Ziare.

In cadrul unei cercetari, au fost reprogramate celulele umane ale pielii in neuroni, dupa care au fost infectate cu virusul herpes simplex HSV-1, arata Science Mag S-a observat ca celulele au produs acumulari ale proteinelor beta-amiloide similare celor care se formau in creierul persoanelor care sufera de Alzheimer.Au aparut simptome specifice Alzheimerului, inclusiv semne clare ale inflamatiei si semnale electrice reduse.Cercetarea de fata, publicata intr-un raport in jurnalul Science Advances , intareste ipoteza aparuta deja, ca expunerea la anumiti microbi ar putea activa Alzheimerul.Totusi, tinand cont de faptul ca infectiile cu HSV1 sunt destul de comune, de ce apare boala in unele cazuri si in altele nu ramane un mister.Ideea ca herpesul ar fi la baza Alzheimerului a fost lansata inca din 1991 de Ruth Itzhaki, profesor la Universitatea Manchester din Marea Britanie. Pista lui a fost insa pana acum privita cu neincredere.A.P.