Ce bem in zilele fierbinti

Buletinele meteo ne informeaza ca, din zi in zi, razele soarelui sunt tot mai fierbinti, desi calendaristic, vara e doar la inceput, si ca, in curand, vom avea parte de zile calde, chiar caniculare in unele zone ale tarii cand, cu jind, ne vom uita spre cer dupa un petec de nor sau vom dori o adiere de vant, cat de mica, numai sa fie.

Pentru ca perioada fierbinte care urmeaza sa nu ne prinda nepregatiti, e bine sa ne informam si sa stim dinainte cum sa trecem mai usor peste zilele caniculare cand setea este mare si apa parca niciodata suficienta.

Pentru sete se bea apa, plata sau de izvor. In zilele fierbinti se recomanda apa minerala pentru a reface stocul de minerale care se pierde prin transpiratie. Un pahar de apa la momentul potrivit reface fortele imediat, invioreaza si fortifica organismul. Aceti grija insa, sa nu beti apa minerala tot timpul apa minerala deoarece baloneaza si constipa.

Un ceai de menta, cald, indulcit cu un varf de lingurita de miere de albine racoreste si face mai suportabila canicula de peste zi. E recomandat ca pe timp fierbinte sa se bea cel mult doua cafele pe zi si, daca se poate, mai slabe ca de obicei.

Bauturile alcoolice ar trebui evitate deoarece deshidrateaza corpul si mai tare atunci cand este cald. Cand mercurul termometrelor o ia razna, veti vedea ca toata lumea consuma bauturi racoritoare cu cofeina, desi asta nu-i o solutie. Aceste bauturi contin foarte mult zahar si alaturi de cofeina deshidrateaza organismul.

E drept ca, pe moment, bauturile racoritoare invioreaza dar nu tin de sete. Din contra, setea revine si mai puternic si nu poate fi astamparata decat cu apa pentru ca numai apa asigura o buna hidratare si functionare a organismului.

Setea poate fi astamparata si cu fructe ori suc de fructe de sezon, caise, zarzare, piersici, citrice. Stoarceti o portocala, un grapefruit si o jumatate de lamaie. Daca aveti sau va place, puneti si o lingurita de miere de albine, amestecati bine si sorbiti amestecul incet, in timp, pe parcursul a 15 - 20 de minute.

Aceasta bautura, suta la suta naturala, taie setea, energizeaza organismul prin cantitatea de minerale si vitamine pe care o au in compozitia lor si face si caldura mai suportabila.

O alta bautura energizanta naturala se poate obtine storcand zeama unei lamai intr-un litru de apa. Limonada, pe care si-o preparau acasa si bunicii nostri, poate fi bauta ca ca atare dar si indulcita cu foarte putina miere de albine.

Tot apa, de asta data de la chiuveta, te poate ajuta sa te racoresti instant si sa capeti forte noi ca sa-ti continui activitatea de peste zi. Deschide robinetul, uneste-ti mainile si baga-le sub jetul puternic de apa rece. Lasa apa sa curga, macar 30 de secunde, pe locul unde se aude pulsul batand. Va veti simti excelent.

Sa avem sanatate!

