Paragina infioratoare in care a ajuns complexul balnear unde gasim a doua cea mai sarata apa din Europa: "E ca dupa razboi"

Este al doilea an cand baza de tratament este inaccesibila publicului. Nici n-ar fi putut pentru ca dupa atata amar de vreme de cand nu au mai fost inretinut, absolut intreg complexul a fost pus la pamant de mana omului, dar si de vremea rea.Astfel, pacientii cu afectiuni medicale ginecologice, dar si specifice aparatului locomotor si-au pierdut sursa lor de sanatate . Lacul sarat, "saramura" asa cum mai este el cunoscut, are o cocentratie rara de minerale si un nivel ridicat de cloruri de potasiu, amoniu, calciu, sulfati si iod, care amelioreaza starea de sanatate celor care sufera de artroza, cocsartroza, sechele post-traumatice, si in cazul afectiunilor ginecologice ca anexita, cistita si sterilitatea.Valoarea curativa a apei este data de modul in care s-a format lacul sarat de la Telega, pe suprafata unei foste exploatari de sare. Tavanul minei s-a prabusit la sfarsitul anilor 1900, astfel ca acea perioada a inceput formarea lacului cu apa adusa de poloi, dar si cu apa care se inflitra din subteran. Nimeni nu stie adancimea adevarata a lacului de la Telega, apa avand o culoare verde maronie din cauza iodului. Baile de la Telega si-au cunoscut gloria in perioada interbelica. Aici veneau la tratament inclusiv familia regala cu suita ei, dar si cu invitati de oanare. In acei ani, in zona bazei de tratament erau deschise trei restaurante, berarii, iar turistii erau intretinuti seara de fanfara special adusa de la Bucuresti, dar si de trupe de teatru.Ulterior a fost amenajata aici o baza de tratament unde au fost angajati medici care asistau pacientii pentru tratamente cu namol, bai calde si reci.Daca in perioada interbelica lacul era impartit in doua cu un gard din lemn pentru a separa zonele de imbaiere pentru femei si barbati, in anii 70 separarea se facea doar pentru copii si adulti. Era construit chiar un bazin cu gard si podea din lemn special pentru ca pacientii mici sa nu fie pusi in pericol.Complexul Baile Telega a functionat pana in anul 2019, dar in ultimii zece ani calitatea serviciilor oferite era indoielnica.In 2003, lacul a fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani unei societati private care avea obligatia contractuala sa intretina si sa dezvolte complexul. Incepuse chiar construirea unui hotel, care a ramas la stadiul de santier tocmai pentru ca proprietarul nu a respectat proiectul.Dezastrul bailor a inceput odata cu aparitia unor infiltratii de apa dulce urmate apoi de alunecari de teren care au afectat atat salinitatea apei, cat si aspectul ansamblului turistic. De frica unui dezastru natural, concesionarul s-a ferit sa faca investitii majore, scumpe, ci s-a limitat doar la inlocuirea scandurilor din lemn din podetele care inconjurau lacul.Primaria Telega a dat ulterior in judecata concesionarul pentru ca nu a respectat prevederile contractuale, dar procesul intre cele doua parti se judeca. Intentia autoritatilor locale este rezilierea contractului de concesiune actual, care nu aduce absolute niciun beneficiu administratiei publice locale. Valoarea redeventei anuale este de doar cateva sute de lei pe an."La bai e ca dupa razboi. Nu exista nicio sansa sa deschidem in acest an nimic. Primaria Telega este acum intr-un litigiu cu doua societati. Pe de o parte cu Oaky SRL, care administra lacul si pe de alta cu Hexipharma, care a cumparat de la ANAF constructiile din lemn, si cu care ne judecam sa lase terenul liber de sarcini. Noi avem mai multe adrese inregistrate la primarie din partea unor investitori, dar din moment ce terenul nu este liber de sarcini suntem cu mainile legate. Acolo este nevoie de cineva potent financiar, noi nu am putea sa administram complexul pentru ca nu avem banii necesari. Ar trebui ca acest contract sa fie in avantajul concesionarului, dar si al primariei, nu asa ca pana acum. Noi luam redeventa 400 de lei pe an",a explicat Constantin Brezeanu, primarul comunei Telega.Sunt discutii in prezent legate de calitatea curativa a apei bailor Telega. Inflitratiile subterane este posibil sa fi afectat serios salinitatea lacului, dar deocamdata nu s-au facut studii de specialitate.