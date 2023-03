Cum te poate imbolnavi si chiar ucide un simplu dus - ce bacterii poti lua

Cu igiena din baie nu e de gluma; unele bacterii cu care intram in contact pot avea consecinte fatale, avertizeaza medicii.

Intri in dus cu gandul de a iesi perfect curat, dar in realitate te poti umple de bacterii. Asta, chiar daca te speli temeinic, ba chiar te si exfoliezi. Noi studii arata ca apa care tasneste din dus poate fi mai murdara decat cea din vasul de toaleta, arata Mirror.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Manchester au studiat in detaliu "fauna" de microbi din interiorul capului de dus, rezistenta chiar si la dezinfectant, tragand mai multe semnale de alarma. Au descoperit in interior bacterii si ciuperci legate de o serie intreaga de boli, de la cea a Legionarilor pana la boala Crohn. Acestea sunt periculoase nu doar pentru piele, ci si pentru ochi, urechi si chiar par.

Iar acestea pot ajunge chiar si in plamani. Gandeste-te numai de cate ori ai deschis gura ca sa canti, sub jetul puternic al dusului.

Ochi

Apa infectata care ne ajunge in ochi poate duce la infectii cum ar fi keratita, care presupune inflamatia corneei. Aceasta poate aparea daca am intrat in contact cu ciuperca numita Malassezia.

Riscul este cel mai mare pentru persoanele care fac dus purtand lentilele de contact. Aceste persoane pot suferi leziuni minore ale corneei, ceea ce mareste riscul de infectie, spun oftalmologii.

De speriat este si bacteria numita Acanthamoeba, care, odata ajunsa in ochi, poate duce la infectii grave, ce pot culmina chiar cu orbirea. Aceasta, odata ajunsa sub lentilele de contact, supravietuieste hranindu-se cu bacteriile care se gasesc in mod natural pe cornee.

Vestea proasta e ca aceasta poate fi luata si de la piscina, ba chiar si din apa de mare. Infectia se poate trata cu antibiotic si picaturi antiseptice, insa tratamentul poate dura luni si chiar ani. In cazuri severe se ajunge chiar la transplant de cornee.

Prin urmare, sfatul medicilor este sa ne scoatem lentilele de contact ori de cate ori avem contact cu apa, la dus, baie in mare, piscina etc.

Urechi

Apa poate fi infestata si cu bacteria numita Pseudomonas aeruginosa, care duce la aparitia infectiilor la nivelul ochilor si urechilor. Foarte usor se ajunge la otite externe, boala fiind denumita, deloc intamplator, "urechea inotatorului". Nu trebuie sa fii insa inotator pentru a te alege cu asa ceva.

Simptomele includ umflaturi, durere, mancarime, auz ingreunat. Foarte greu se scapa de aceasta bacterie. Vestea buna e ca rareori ataca persoanele sanatoase. Daca sistemul imunitar este insa slabit sau cel in cauza e deja bolnav, riscul exista.

Plamani

Bacteria, care poate ajunge in organism printr-o simpla taietura, poate afecta si plamanii, cand rezultatul poate fi pneumonia. In unele cazuri, bacteria poate pune in pericol viata.

Se poate ajunge la temuta Boala Legionarilor atunci cand bacteria care o cauzeaza ajunge in plamani. Bacteria numita Legionella traieste in apa calda, cu temperaturi cuprinse intre 20 - 45 de grade Celsius. Prospera atunci cand temperatura este de 35 - 37 de grade Celsius.

Simptomele sunt asemanatoare gripei, la inceput: oboseala, tuse, dureri de cap, febra sau frisoane, asa ca adesea diagnosticul nu e cel corect.

Daca nu este tratata imediat, poate fi fatala, mai ales in cazul pacientilor cu un sistem imunitar slabit, asa cum sunt batranii, cei cu afectiuni respiratorii sau cei aflati in convalescenta, dupa o boala sau in urma unei operatii. Fumatorii prezinta un risc mult mai mare de a se imbolnavi.

Rata de mortalitate in cazul acestei boli este de 12%, insa atunci cand boala e contractata in spital, aceasta ajunge pana la 30%.

Boala, care poate afecta pe oricine, se trateaza cu antibiotice, daca este depistata in forma incipienta. Nedepistata, insa, poate duce la deces.

Par

Pana si parul poate avea de suferit de pe urma apei infectate. Oamenii de stiinta de la Universitatea Manchester au descoperit in capul de dus ciuperca Malassezia restricta, care poate duce la aparitia matretii si infectii ale scalpului.

Asa ca, daca faci matreata des, aceasta ar putea fi explicatia. Concluzia studiului este confirmata si de o cercetare realizata de L'Oreal.

Tot din cauza apei infestate se poate ajunge la foliculita, avertizeaza dermatologii.

Stomac/sistem digestiv

Un studiu realizat de oamenii de stiinta de la Universitatea Lancaster a aratat ca unul din zece capete de dus este contaminat cu subspecii ale unui patogen numit Mycobacterium avium. Acestea se afla in stransa legatura cu boala Crohn, care afecteaza sistemul digestiv si duce la stari de voma, slabire accentuata, diaree si oboseala.

Expertii ne sfatuiesc sa lasam apa sa curga la dus o vreme, mai ales atunci cand acesta nu a mai fost folosit o perioada, si abia apoi sa-l utiliazm, asa reducandu-se riscul de a intra in contact cu acest agent patogen.

Piele

Oamenii de stiinta italieni au descoperit ca apa contaminata de la dus poate duce si la infectii ale pielii, mai ales in cazul in care persoana in cauza a suferit o operatie sau s-a supus unor tratatmente de frumusete.

Astfel, riscul de infectie e mai mare dupa epilare, foliculii firelor de par fiind deschisi si vulnerabili. Risca si cei care au fost supusi unor tratamente cu laser, in aceste cazuri fiind recomandat sa ne spalam cu apa sterila, imbuteliata.

Sange

Pseudomonas aeruginosa se gaseste de asemenea in capul de dus, putand duce la infectii ale sangelui, cand se poate dovedi chiar fatal. Acest germen este mai cu seama periculos pentru cei cu o sanatate deja subreda, aflati in spital. Foarte usor se poate ajunge la septicemie in cazul lor.

In plus, Pseudomonas aeruginosa, un patogen comun in spitale, este rezistent la multe tipuri de antibiotice, fiind vinovat de multe decese.