Secretul uluitor ascuns de gandaci si mizerie: Cum ii ajuta pe bebelusi

Oamenii se sperie adesea de gandaci si vor sa scape de ei cand ii vad prin casa. Specialistii in medicina sustin insa ca nou-nascutii pot avea parte de un sistem imunitar intarit datorita acestor vietati.

Conform unui studiu aparut in revista "Journal of Allergy and Clinical Immunology", bebelusii expusi mizeriei din casa, parului de animale si chiar alergenilor de la rozatoare si gandaci prezinta un risc mai mic de a avea alergii atunci cand cresc, scrie Fox News. Expertii americani de la centrul de pediatrie John Hopkins au folosit in cadrul studiului lor informatii legate de 467 de nou-nascuti.

Cercetatorii i-au urmarit timp de trei ani, analizand in aceasta perioada analizele lor de sange si cautand semne ale prezentei alergiilor. In acelasi timp, cercetatorii au masurat inclusiv nivelul prezentei alergenilor si bacteriilor in casele copiilor respectivi. Expertii au constatat ca, de fapt, parul de animale si gandacii i-au intarit pe cei mici, iar cei care nu au fost expusi au avut unele probleme.

In plus, in casele in care s-au aflat si mai multe tipuri de bacterii, efectul protector resimtit ulterior de corpul lor a fost mai mare. Descoperirea sustine teoria conform careia copiii crescuti in locuri curate sunt predispusi riscului de a avea alergii mai tarziu in viata. Lipsa expunerii la agentii infectiosi in copilarie provoaca o dezvoltare insuficienta a sistemului lor imunitar, sustin unii experti in domeniu.

Specialistul Robert Wood, cel care a coordonat noua cercetare, sustine ca perioada in care are loc expunerea la acesti factori este esentiala. Ea trebuie facuta in primul an de viata, caci raspunsul sistemului imunitar al corpului se configureaza in acest interval din viata copilului. In plus, anumiti alergeni si bacterii sunt elemente esentiale ce modeleaza raspunsul organismului uman in fata pericolelor.